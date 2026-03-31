Mở rộng mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỉ đồng năm 2025

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 7.600 tỉ đồng trong năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu đi lại phục hồi mạnh và hãng mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Năm 2025, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét công bố ngày 31-3, Vietnam Airlines khai thác hơn 156.000 chuyến bay trong năm 2025, vận chuyển trên 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng khoảng 11% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu hợp nhất đạt 121.412 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỉ đồng.

Kết quả này đến từ sự phục hồi của thị trường hàng không, đặc biệt là nhu cầu quốc tế, cùng với việc hãng đẩy mạnh mở rộng mạng bay. Vietnam Airlines cũng siết kỷ luật điều hành, tối ưu tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả dòng tiền.

Năm 2025 được hãng xác định là giai đoạn "định nghĩa lại" trải nghiệm dịch vụ, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn hãng hàng không 5 sao trước năm 2030. Trong năm, hãng triển khai nhiều giải pháp công nghệ và dịch vụ mới như cung cấp Internet trên máy bay, ứng dụng sinh trắc học qua VNeID trong làm thủ tục, đồng bộ dịch vụ tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Ở mảng dịch vụ mặt đất, Vietnam Airlines lần đầu giới thiệu mô hình phòng chờ làm thủ tục (Check-in Lounge), ra mắt mùi hương thương hiệu "Nhã" nhằm tạo dấu ấn trải nghiệm, đồng thời đưa vào hoạt động các phòng khách Bông Sen mới tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng.

Những cải tiến này góp phần giúp hãng nhận được 30 giải thưởng trong và ngoài nước trong năm 2025, bao gồm 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận nỗ lực phục hồi và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xây dựng các kịch bản điều hành khi chi phí nhiên liệu gia tăng

Bước sang năm 2026, ngành hàng không tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu gia tăng. Tuy vậy, dữ liệu quý I cho thấy nhu cầu thị trường vẫn duy trì đà tăng.

Ước tính trong ba tháng đầu năm, thị trường quốc tế đạt khoảng 13,5 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi thị trường nội địa đạt gần 10 triệu lượt, tăng gần 10%.

Trong cùng kỳ, Vietnam Airlines khai thác gần 43.000 chuyến bay, tăng 11%, vận chuyển khoảng 6,9 triệu lượt hành khách, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng, hãng cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt từ quý II/2026. Trọng tâm là tối ưu mạng bay trên các đường trục nội địa và quốc tế, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng đội bay.

Vietnam Airlines cũng tiếp tục duy trì vai trò hãng hàng không quốc gia trong kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và hội nhập kinh tế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giữ mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời đảm bảo ổn định hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trong thời gian tới, hãng cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến địa chính trị và thị trường để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp. Ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn bay, duy trì ổn định mạng đường bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm đảm bảo vận tải hàng không thông suốt.