Mở rộng mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỉ đồng năm 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mở rộng mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỉ đồng năm 2025

Dương Ngọc

(NLĐO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 7.600 tỉ đồng trong năm 2025, mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 7.600 tỉ đồng trong năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu đi lại phục hồi mạnh và hãng mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỉ đồng năm 2025, duy trì tăng trưởng đầu 2026 - Ảnh 1.

Năm 2025, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét công bố ngày 31-3, Vietnam Airlines khai thác hơn 156.000 chuyến bay trong năm 2025, vận chuyển trên 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng khoảng 11% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu hợp nhất đạt 121.412 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỉ đồng.

Kết quả này đến từ sự phục hồi của thị trường hàng không, đặc biệt là nhu cầu quốc tế, cùng với việc hãng đẩy mạnh mở rộng mạng bay. Vietnam Airlines cũng siết kỷ luật điều hành, tối ưu tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả dòng tiền.

Năm 2025 được hãng xác định là giai đoạn "định nghĩa lại" trải nghiệm dịch vụ, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn hãng hàng không 5 sao trước năm 2030. Trong năm, hãng triển khai nhiều giải pháp công nghệ và dịch vụ mới như cung cấp Internet trên máy bay, ứng dụng sinh trắc học qua VNeID trong làm thủ tục, đồng bộ dịch vụ tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Ở mảng dịch vụ mặt đất, Vietnam Airlines lần đầu giới thiệu mô hình phòng chờ làm thủ tục (Check-in Lounge), ra mắt mùi hương thương hiệu "Nhã" nhằm tạo dấu ấn trải nghiệm, đồng thời đưa vào hoạt động các phòng khách Bông Sen mới tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng.

Những cải tiến này góp phần giúp hãng nhận được 30 giải thưởng trong và ngoài nước trong năm 2025, bao gồm 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận nỗ lực phục hồi và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xây dựng các kịch bản điều hành khi chi phí nhiên liệu gia tăng

Bước sang năm 2026, ngành hàng không tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu gia tăng. Tuy vậy, dữ liệu quý I cho thấy nhu cầu thị trường vẫn duy trì đà tăng.

Ước tính trong ba tháng đầu năm, thị trường quốc tế đạt khoảng 13,5 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi thị trường nội địa đạt gần 10 triệu lượt, tăng gần 10%.

Trong cùng kỳ, Vietnam Airlines khai thác gần 43.000 chuyến bay, tăng 11%, vận chuyển khoảng 6,9 triệu lượt hành khách, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng, hãng cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt từ quý II/2026. Trọng tâm là tối ưu mạng bay trên các đường trục nội địa và quốc tế, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng đội bay.

Vietnam Airlines cũng tiếp tục duy trì vai trò hãng hàng không quốc gia trong kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và hội nhập kinh tế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giữ mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời đảm bảo ổn định hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trong thời gian tới, hãng cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến địa chính trị và thị trường để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp. Ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn bay, duy trì ổn định mạng đường bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm đảm bảo vận tải hàng không thông suốt.

Tin liên quan

Từ ngày 1-4, các hãng hàng không Việt Nam sẽ cắt giảm những đường bay nào?

Từ ngày 1-4, các hãng hàng không Việt Nam sẽ cắt giảm những đường bay nào?

(NLĐO)- Nhiên liệu bay khan hiếm, giá tăng vọt khiến từ tháng 4-2026, các hãng hàng không Việt Nam buộc phải tái cơ cấu mạng bay, tối ưu đội máy bay

Giá nhiên liệu Jet A-1 tăng mạnh, hãng hàng không nói về việc tăng giá vé máy bay

(NLĐO)- Giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng mạnh thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên chi phí khai thác của các hãng bay.

Cục Hàng không yêu cầu siết chấp hành quy định về giá

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc tăng cường chấp hành quy định của pháp luật về giá.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo