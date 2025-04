Vietnam Airlines lãi "khủng", vì sao?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) vừa công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt mức kỷ lục với 7.958 tỉ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động của hãng.

Cụ thể:

Theo đại diện Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 sau kiểm toán của Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tăng mạnh so với số lỗ năm 2023 chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Lợi nhuận sau thuế kiểm toán năm 2024 của công ty mẹ đạt hơn 2.775 tỉ đồng, tương đương tăng lợi nhuận gần 7.574 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty mẹ phát sinh năm 2024 tăng hơn 14.628,3 tỉ đồng so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng hơn 14.314 tỉ đồng do thị trường hàng không quốc tế đi/ đến Việt Nam phục hồi (doanh thu quốc tế tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng chi phí phát sinh năm 2024 của Công ty mẹ tăng 9,5% tương đương tăng 7.052 tỉ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng) và chi phí tài chính tăng chủ yếu do ảnh hưởng của biến động tỉ giá. Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của năm 2024 sau kiểm toán nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí dẫn đến lãi gộp về cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024 sau kiểm toán lần lượt đạt trên 10.588,5 tỉ đồng và 2.775 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 sau kiểm toán lãi 7.957,5 tỉ đồng so với số lỗ 5.631,7 tỉ đồng của năm 2023 chủ yếu do Công ty mẹ kinh doanh có lãi trong năm 2024 và các công ty con đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra trong năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận thu nhập khác hợp nhất tăng mạnh do công ty con Pacific Airlines được đối tác xóa nợ theo thỏa thuận trả máy bay.

Trong năm 2024, thị trường vận tải phục hồi và Vietnam Airlines chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… đã giúp mức lợi nhuận năm 2024 tăng mạnh so với số lỗ năm 2023 (lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp hợp nhất và Công ty mẹ năm 2024 đạt lần lượt 7.957,5 tỉ đồng và 2.775,4 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023).

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau kiểm toán của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất của Tổng công ty tăng lần lượt 612 tỉ đồng và 690 tỉ đồng so với lợi nhuận lũy kế năm 2024 trong báo cáo quý 4/2024 đã công bố chủ yếu do Tổng công ty hoàn thành thỏa thuận giảm trừ tiền lãi phải trả đối với một số đối tác; điều chỉnh giảm chi phí sửa chữa bảo dưỡng phân bổ cho đội máy bay thuê được gia hạn thời gian trả máy bay; và thay đổi dự tính các khoản mục chi phí khi nhận đủ hóa đơn và xác nhận công nợ.

Ngày 30-3, Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng đến sân bay lớn nhất thế giới Đại Hưng (Bắc Kinh, Trugn Quốc)



"Mức lợi nhuận đạt được chủ yếu đến từ việc phục hồi ấn tượng của thị trường hàng không quốc tế (doanh thu quốc tế của hãng tăng mạnh, lên đến 17,2% so cùng kỳ năm trước); đàm phán thành công với đối tác xóa khoản nợ khoảng 4.710 tỉ đồng cho Pacific Airlines theo thỏa thuận trả máy bay; tiếp tục cải thiện hiệu quả công ty mẹ, cộng hưởng hệ sinh thái các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước…"- đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Tận dụng sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế, trong năm 2024, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm nhiều đường bay mới. Năm 2025, hãng sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế.