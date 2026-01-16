HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vietnam Airlines mở đường bay Cần Thơ - Hải Phòng từ ngày 1-2

Ca Linh

(NLĐO) - Việc mở đường bay Cần Thơ – Hải Phòng không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại mà còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá du lịch

Ngày 16-1, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết Vietnam Airlines vừa thông báo khai thác đường bay thẳng giữa Cần Thơ (VCA) và Hải Phòng (HPH) bắt đầu từ ngày 1-2.

Theo lịch trình đã công bố, chuyến bay mang số hiệu VN1227/26 sẽ được vận hành với tần suất ổn định vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Việc mở đường bay này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế giữa "thành phố Cảng" và "thủ phủ miền Tây".

Vietnam Airlines khai thác đường bay Cần Thơ - Hải Phòng thúc đẩy kinh tế - Ảnh 1.

Thông báo việc khai thác đường bay Cần Thơ - Hải Phòng cùng 3 đường bay khác của Vietnam Airlines

Vào ngày 29-11-2025 vừa qua, tại TP Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Hải Phòng mùa Đông Xuân.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, cho biết Hải Phòng là vùng đất của kho tàng văn hóa phong phú, nơi hội tụ tài năng và trí tuệ của nhiều danh nhân lịch sử như: Nữ tướng Lê Chân, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Vùng đất "địa linh nhân kiệt" này sở hữu 2 di sản thế giới: Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà (thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long - quần đảo Cát Bà) và cụm điểm Di sản văn hóa thế giới chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương, động Kính Chủ (trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc).

"Đến với Hải Phòng, du khách còn được tận hưởng các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại, hệ thống các khách sạn 5 sao, quần thể vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng với quy mô lớn, tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trú và tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế" – ông Trần Văn Ngọc nhấn mạnh.

