Vietnam Airlines tổ chức thành công Ngày hội việc làm 2025 lần đầu tiên

Ngày hội việc làm lần đầu tiên do Vietnam Airlines tổ chức đã thành công rực rỡ, các bạn sinh viên và người lao động trẻ đã được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại của Vietnam Airlines, đồng thời khám phá những cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại Hãng.

Khoảnh khắc trao chứng chỉ tốt nghiệp khóa tiếp viên cơ bản là một điểm nhấn trong chương trình của Ngày hội, thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt các học viên bởi đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của họ, mở ra bước khởi đầu đầy ý nghĩa cho hành trình nghề nghiệp trong ngành hàng không.

Tổng giám đốc Lê Hồng Hà phát biểu khai mạc, khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững, nhấn mạnh người lao động là tài sản quý giá nhất và Vietnam Airlines luôn sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình tìm kiếm cơ hội mới.

Gần 25 đơn vị thành viên cùng hội tụ, giới thiệu bức tranh toàn diện về 8 nhóm nghề nghiệp từ khai thác bay, tiếp viên, kỹ thuật đến thương mại, dịch vụ, mở ra cánh cửa cho hàng trăm vị trí việc làm khác nhau. Bạn Ngọc Huyền, sinh viên năm tư Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Em thật sự ấn tượng với quy mô chương trình và sự đa dạng của các lĩnh vực nghề nghiệp được giới thiệu hôm nay. Ngày hội giúp em hiểu rõ hơn những tiêu chuẩn và yêu cầu của Vietnam Airlines và càng tìm hiểu em càng thấy mình sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn để trở thành cán bộ nhân viên Vietnam Airlines trong tương lai gần.”

Tham quan các gian tương tác, Văn Thanh, sinh viên năm nhất Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Ngoại giao, tỏ ra vô cùng hào hứng khi lần đầu được khám phá hệ sinh thái nghề nghiệp tại Vietnam Airlines và hiểu hơn về các lĩnh vực vận hành phía sau hãng hàng không quốc gia. Trong khi đó, cậu bạn cùng khóa Đức Nguyên đến từ Khoa Luật quốc tế chia sẻ: "Em đặc biệt quan tâm đến những nội dung công việc của Ban Pháp chế vì thấy mảng này có nhiều tiềm năng để học hỏi và ứng dụng những kiến thức em đang theo học. Em nghĩ đây sẽ là mục tiêu mà em muốn hướng đến trong hành trình nghề nghiệp của mình."

Tại khu vực của Đoàn Tiếp viên, các hoạt động như trang điểm, làm tóc, hóa thân thành tiếp viên hàng không diễn ra sôi nổi, thu hút sự của quan tâm của đông đảo bạn trẻ, đồng thời vòng thi tuyển trực tiếp cũng được tổ chức ngay tại đây. Bạn Hiền Khanh, ứng viên 22 tuổi đến từ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ: “Tiếp viên hàng không là ước mơ mà em đã ấp ủ từ lâu. Ngày hội việc làm hôm nay đã cho em cơ hội thi tuyển trực tiếp cũng như hiểu rõ hơn về nghề qua những chia sẻ đầy tâm huyết của ban giám khảo và các anh chị trong Đoàn tiếp viên. Điều đó giúp em thêm tin tưởng vào con đường mà mình đang theo đuổi.”

Khu vực trải nghiệm buồng lái mô phỏng khiến nhiều bạn trẻ thêm trân trọng công việc đòi hỏi bản lĩnh, kỷ luật và kỹ năng tuyệt đối chính xác của đội ngũ phi công. Bạn Gia Bảo, sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Từ lâu, em đã ước mơ trở thành người điều khiển máy bay và hoạt động hôm nay giúp em hình dung rõ hơn con đường phía trước, tiếp thêm động lực để nỗ lực đáp ứng các yêu cầu và hy vọng một ngày không xa được khoác lên mình bộ đồng phục phi công của Vietnam Airlines.”

Rất đông bạn trẻ ghé thăm các khu tương tác, tìm hiểu về quy trình vận hành và những công việc đặc trưng trong ngành hàng không. Những trải nghiệm này giúp họ cảm nhận rõ hơn môi trường làm việc và tinh thần chuyên nghiệp của các cán bộ nhân viên Vietnam Airlines.

Tại khu vực tư vấn, mọi thắc mắc được giải đáp giúp người tham dự hiểu thêm về tính chất công việc, quyền lợi và các cơ hội nghề nghiệp. Những chia sẻ thực tế từ đội ngũ chuyên môn giúp các bạn trẻ thêm tự tin khi lựa chọn con đường sự nghiệp trong tương lai.

Talkshow với phần chia sẻ chân thật từ những cán bộ nhân viên tiêu biểu của Vietnam Airlines thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên. Những câu chuyện nghề, bài học thực tế và hành trình trưởng thành được chia sẻ bởi đại diện Ban Tổ chức nhân lực, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc và đại diện Khối kỹ thuật đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ tham dự.

Không gian sự kiện trở thành nhịp cầu kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, nơi các bạn trẻ được lắng nghe, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về văn hóa cùng giá trị mà Hãng hàng không Quốc gia theo đuổi. Từ đó, niềm tin và động lực nghề nghiệp được khơi dậy, hiện lên trong những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tự hào, tạo nên bức tranh đầy hy vọng về thế hệ mới của Vietnam Airlines.

Sự kiện khép lại trong niềm vui và cảm xúc trọn vẹn. Vietnam Airlines đã biến Ngày hội việc làm thành hành trình chắp cánh ước mơ, lan tỏa tinh thần cất cánh sự nghiệp và bồi đắp thế hệ nhân lực trẻ, những con người được trân trọng và được xem là tài sản quý giá nhất của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.