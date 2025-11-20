HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365 Công nghệ số

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại UAE

Bảo Trân

(NLĐO) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng UAE.... đã dự lễ khai trương Văn phòng đại diện của Viettel tại UAE.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quốc tế của tập đoàn tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại UAE - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp, đại diện Bộ Quốc phòng UAE... dự lễ khai trương. Ảnh: Linh Thọ

Sự kiện có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp, đại diện Bộ Quốc phòng UAE, và các tập đoàn, công ty công nghệ lớn như Airbus, Emirates National Holding, 777 Military Equipment LLC, Vaukt Management Consultants…

UAE là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Trung Đông, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi. Việc đặt Văn phòng đại diện tại UAE giúp Viettel hiện diện trực tiếp trong thị trường có sức hút lớn về công nghệ, tạo nền tảng để tiếp cận sâu hơn nhu cầu bản địa và mở ra các cơ hội hợp tác quy mô rộng hơn.

Văn phòng đại diện tại UAE được thành lập nhằm tăng cường các điểm chạm với những đối tác quốc tế để thúc đẩy chiến lược "Go Global" của Viettel, đồng thời thu hút các đối tác nước ngoài hợp tác, đầu tư vào Viettel nói riêng và đóng góp cho Việt Nam nói chung.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại UAE - Ảnh 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ trong buổi lễ khai trương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ việc Viettel chính thức hiện diện tại UAE không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của tập đoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế.

"Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi" - Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, UAE nói riêng và khối GCC nói chung là khu vực có môi trường phát triển ổn định, mức chi tiêu lớn cho hạ tầng công nghệ và các giải pháp số. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với kinh nghiệm triển khai của Viettel tại nhiều quốc gia. Trong tương lai, Viettel có điều kiện thuận lợi để thiết lập và mở rộng mạng lưới đối tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm viễn thông, công nghệ số, giải pháp chính phủ điện tử, đô thị thông minh, an ninh mạng, nghiên cứu - sản xuất công nghệ cao và các dịch vụ quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại UAE - Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chứng kiến lễ ký kết hợp của Viettel với đối tác nước ngoài

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết việc Viettel đến UAE không chỉ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà đến đây với tinh thần hợp tác lâu dài, tin cậy và cùng tạo giá trị bền vững.

"Viettel cam kết tôn trọng pháp luật, văn hóa và chuẩn mực của UAE; thúc đẩy hợp tác minh bạch, cùng có lợi; đầu tư vào công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo; góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - công nghệ - quốc phòng giữa Việt Nam và UAE" - ông Nguyễn Đình Chiến nói.

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của Viettel, là minh chứng cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và UAE, hai nền kinh tế năng động, hai đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại UAE - Ảnh 4.

Trong khuôn khổ sự kiện, Viettel đã ký 4 hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ lớn là ABI Group (UAE), Sicurezza Corporation (UAE), STREIT (UAE) và INNOSPACE (Hàn Quốc) trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và sản xuất thiết bị.

Chủ tịch Tập đoàn ABI, ông Bader Al Ali chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự được là đối tác chiến lược của Viettel tại UAE. Mối quan hệ này không chỉ dựa trên lợi ích kinh doanh, mà còn được xây dựng dựa trên những giá trị chung về sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững".

Bên cạnh Văn phòng đại diện tại UAE, Viettel đã mở thêm các Văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore để tiếp tục khẳng định tầm nhìn, khát vọng, bản lĩnh vươn tầm thế giới của một doanh nghiệp quân đội mang sứ mệnh phát triển vì quốc gia, vì nhân dân, vì hòa bình hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Các hợp tác tiêu biểu của Viettel tại Trung Đông

Trước khi khai trương Văn phòng đại diện tại UAE, Viettel và EDGE, một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới, đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Hai bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao như radar, tác chiến điện tử và chống UAV, quang điện tử, thông tin liên lạc, chỉ huy - điều khiển, đào tạo - mô phỏng, cũng như các giải pháp hàng không, vũ trụ và vũ khí công nghệ cao.

Năm 2025, Viettel đã ghi nhận nhiều hợp tác quan trọng tại Trung Đông như ký hợp đồng triển khai Trung tâm giám sát điều hành an ninh giai đoạn 1 cho Bộ Nội vụ Kuwait; ký hợp đồng cung cấp hệ thống giám sát an ninh giao thông và phương tiện cho Cảnh sát Dubai.

UAE Viettel kinh tế số tập đoàn viettel Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất công nghiệp quốc phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến Khai trương văn phòng
