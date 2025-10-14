Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam

PV

Việt Nam trở thành điểm hẹn của cộng đồng 5G toàn cầu

Ngày 15-10-2025 tại Hà Nội, Viettel High Tech và Qualcomm sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc tế Open RAN Connect 2025. Đây là sự kiện 5G Open RAN lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam.

Năm 2024, sự kiện gây tiếng vang khi Viettel công bố thương mại hóa thiết bị 5G Việt Nam. Năm nay, chương trình tiếp tục với chủ đề "Enabling the Future: Core Technologies for Open RAN at Scale", tập trung vào các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu.

Sự kiện quy tụ đại diện các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông, giới nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng thảo luận lộ trình mở rộng thương mại hóa Open RAN, hướng tới hạ tầng số hiệu quả và bền vững. Diễn giả đến từ Hiệp hội Di động toàn cầu (GSMA), Hiệp hội quốc tế về Open RAN (ORAN Alliance); Bộ Khoa học & Công nghệ; Tập đoàn Qualcomm, Viettel High Tech, Viettel Networks, Gartner…

Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Các chủ đề đáng chú ý gồm: GSMA sẽ chia sẻ về tiềm năng phát triển và ảnh hưởng của công nghệ Open RAN đối với ngành viễn thông toàn cầu; O-RAN Alliance cập nhật tình hình phát triển của O-RAN hiện nay và định hướng cho kỷ nguyên mạng 5G–6G sắp tới; Qualcomm đưa ra tầm quan trọng của chip xử lý chuyên dụng (ASIC) trong việc mở rộng nền tảng Open RAN; Gartner công bố báo cáo phân tích thị trường 5G RAN, trong đó đặc biệt ghi nhận một doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong báo cáo "Gartner Magic Quadrant 2025 for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions" - tài liệu tham khảo quan trọng của các nhà mạng khi lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị; Đại diện Viettel cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế quy mô lớn tại Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ viễn thông thế giới.

Open RAN Connect 2025 khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm mới của phong trào Open RAN toàn cầu. Đây không chỉ là diễn đàn công nghệ mà còn minh chứng cho khả năng tiên phong của một doanh nghiệp Việt Nam trong việc cùng đối tác quốc tế định hình hạ tầng viễn thông tương lai.

Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Cũng tại hội nghị, đại diện một số công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu sẽ công bố một số báo cáo và giải thưởng quốc tế vinh danh thiết bị viễn thông Việt Nam.

Đây là một bước tiến lớn không chỉ của Viettel mà còn của Việt Nam khi lần đầu tiên một sản phẩm công nghệ Make in Vietnam nhận được sự ghi nhận của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín trên thế giới.

Sự công nhận này tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam vươn ra toàn cầu, đồng thời đánh dấu thành quả hợp tác chiến lược giữa Viettel và Qualcomm từ năm 2022. Chỉ sau 7 tháng hợp tác, tại MWC Barcelona 2023, hai bên đã ra mắt khối vô tuyến 5G (RU) đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC chuẩn Open RAN, một thành tựu mà các nhà sản xuất truyền thống phải mất nhiều năm mới đạt được.

Tháng 11-2024, Viettel chính thức thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN ASIC "Make in Vietnam" – cột mốc khẳng định năng lực tự chủ nghiên cứu, phát triển thiết bị 5G của doanh nghiệp Việt Nam.

Hết tháng 12-2025, Viettel High Tech sẽ triển khai 2.500 trạm 5G Open RAN trên toàn quốc, kết quả đo kiểm cho thấy thiết bị 5G Viettel sử dụng chipset Qualcomm giúp tiết kiệm tới 24% điện năng trong điều kiện tải cao, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định với tốc độ tải xuống 1,2–1,7 Gb/s, ngang tầm các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.Hệ thống Viettel thay thế chỉ huy điều hành tác chiến thủ công trong tập trận tên lửa phòng không

Viettel High Tech phát triển Hệ thống VQ2 — tự động hoá, rút ngắn thời gian quyết định, nâng cao khả năng bảo vệ vùng trời

Tin liên quan

Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi

Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi

Viettel xác nhận, toàn bộ các xã trên toàn quốc chịu ảnh hưởng của bão Bualoi đều đã được khôi phục sóng di động, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Viettel và nguồn tiền cho công nghiệp quốc phòng: sự thật sau các con số

Đằng sau các tổ hợp tên lửa, radar, UAV tham gia lễ diễu binh Quốc khánh 2-9 vừa qua là hiệu quả kinh doanh vượt trội của Viettel.

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định bổ nhiệm hai đại tá giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Viettel Qualcomm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo