Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương

Đông Linh (theo Premier League, Arsenal FC)

(NLĐO) – Arsenal vùi dập tân binh Leeds United 5 bàn trong ngày Timber và Gyokeres lập hai cú đúp còn hai trụ cột Odegaard, Saka dính chấn thương gây lo lắng.

Màn ra mắt tân binh Eberechi Eze tại sân Emirates trước giờ bóng lăn khiến nhiều CĐV Arsenal như phát cuồng. Nhất là khi họ nghĩ đến một "sát thủ" mới đủ sức giúp hàng công đội nhà cụ thể hóa sức mạnh săn bàn trong cuộc đua vô địch. 

Niềm vui còn được nhân lên gấp bội trong giờ thi đấu chính thức khi Viktor Gyokeres cuối cùng đã chính thức tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới đội khách.

Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương- Ảnh 1.

Tân binh Eberechi Eze ra mắt khán giả Arsenal trước giờ bóng lăn

Arsenal nhập cuộc hứng khởi, sớm dồn ép đối thủ và có bàn khai thông bế tắc ở phút 34. Trung vệ Jurrien Timber bật cao đánh đầu mở tỉ số sau tình huống Arsenal dàn xếp đá phạt góc cực "quái", khởi đầu cho màn trình diễn chói sáng của anh trong trận đấu này.

Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương- Ảnh 2.

Jurrien Timber (12) có trận đấu chói sáng

Bukayo Saka nhân đôi cách biệt thành 2-0 ở những phút bù giờ trước khi đội chủ nhà bùng nổ dữ dội ở hiệp hai.

Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương- Ảnh 3.

Bukayo Saka ghi bàn rồi rời sân ở hiệp 2 vì chấn thương

Tân binh Viktor Gyokeres chính thức để lại dấu ấn sau khi không kịp trổ tài ở vòng đấu mở màn hồi tuần trước. Chỉ ba phút sau khi hiệp 2 trở lại, chân sút người Thụy Điển phá lưới Leeds sau pha xử lý đẳng cấp, có bàn thắng đầu tiên tại Premier League.

Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương- Ảnh 4.

Viktor Gyokeres "mở tài khoản" bằng pha đi bóng rồi dứt điểm táo bạo

Timber ghi bàn thứ hai của riêng mình ở phút 56, giúp Arsenal đào sâu cách biệt thành 4-0 và đến phút bù giờ 90+5, Gyokeres hoàn tất cú đúp từ chấm 11 mét, sau khi tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman – lần đầu ra mắt – mang về quả phạt đền.

TIN LIÊN QUAN
Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương- Ảnh 6.

Gyokeres gửi thông điệp mạnh mẽ đến cuộc đua Vua phá lưới

Trận cầu tưởng như trọn vẹn cho Arsenal lại bị phủ bóng bởi chấn thương. Đội trưởng Martin Ødegaard phải rời sân vì chấn thương vai, còn Saka cũng bỏ dở trận đấu vì vấn đề gân khoeo, khiến HLV Mikel Arteta đứng ngồi không yên trước chuyến làm khách trên sân Liverpool cuối tuần tới.

Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương- Ảnh 7.

Niềm vui từ Max Dowman không xóa nhòa nỗi đau đầu từ chấn thương của Odegaard và Saka

Chiến thắng 5-0 giúp Arsenal có khởi đầu như mơ ở Premier League, khẳng định chiều sâu lực lượng và sức mạnh tấn công đa dạng. 

Dù vậy, những tổn thất nhân sự quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng đua vô địch của "Pháo thủ" dù Mikel Arteta đã dốc sức mua sắm cầu thủ với rất nhiều gương mặt chất lượng.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Arsenal - Leeds United: Thẳng tay với "kẻ dưới cơ"

Soi tỉ số trận Arsenal - Leeds United: Thẳng tay với "kẻ dưới cơ"

(NLĐO) - Leeds United chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Arsenal và trận đấu lúc 23 giờ 30 ngày 23-8 cũng vậy. Vấn đề chỉ là Arsenal sẽ thắng với tỉ số nào.

Hỏi mua thành công Eberechi Eze, ngân sách chuyển nhượng Arsenal chạm đỉnh

(NLĐO) - Ngôi sao tấn công Eberechi Eze sẽ rời Crystal Palace để gia nhập Arsenal bằng bản hợp đồng 68 triệu bảng được thanh toán một lần.

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của trung vệ Riccardo Calafiori mang về chiến thắng quan trọng cho Arsenal ngay trên sân của Man United.

Vòng 2 Premier League Arsenal 5-0 Leeds United Martin Odegaard Bukayo Saka Jurrien Timber Viktor Gyokeres
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo