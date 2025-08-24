Gyokeres khai hỏa bằng cú đúp, Arsenal phát sốt vì trụ cột chấn thương

Màn ra mắt tân binh Eberechi Eze tại sân Emirates trước giờ bóng lăn khiến nhiều CĐV Arsenal như phát cuồng. Nhất là khi họ nghĩ đến một "sát thủ" mới đủ sức giúp hàng công đội nhà cụ thể hóa sức mạnh săn bàn trong cuộc đua vô địch.

Niềm vui còn được nhân lên gấp bội trong giờ thi đấu chính thức khi Viktor Gyokeres cuối cùng đã chính thức tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới đội khách.



Tân binh Eberechi Eze ra mắt khán giả Arsenal trước giờ bóng lăn

Arsenal nhập cuộc hứng khởi, sớm dồn ép đối thủ và có bàn khai thông bế tắc ở phút 34. Trung vệ Jurrien Timber bật cao đánh đầu mở tỉ số sau tình huống Arsenal dàn xếp đá phạt góc cực "quái", khởi đầu cho màn trình diễn chói sáng của anh trong trận đấu này.

Jurrien Timber (12) có trận đấu chói sáng

Bukayo Saka nhân đôi cách biệt thành 2-0 ở những phút bù giờ trước khi đội chủ nhà bùng nổ dữ dội ở hiệp hai.

Bukayo Saka ghi bàn rồi rời sân ở hiệp 2 vì chấn thương

Tân binh Viktor Gyokeres chính thức để lại dấu ấn sau khi không kịp trổ tài ở vòng đấu mở màn hồi tuần trước. Chỉ ba phút sau khi hiệp 2 trở lại, chân sút người Thụy Điển phá lưới Leeds sau pha xử lý đẳng cấp, có bàn thắng đầu tiên tại Premier League.





Viktor Gyokeres "mở tài khoản" bằng pha đi bóng rồi dứt điểm táo bạo

Timber ghi bàn thứ hai của riêng mình ở phút 56, giúp Arsenal đào sâu cách biệt thành 4-0 và đến phút bù giờ 90+5, Gyokeres hoàn tất cú đúp từ chấm 11 mét, sau khi tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman – lần đầu ra mắt – mang về quả phạt đền.

Gyokeres gửi thông điệp mạnh mẽ đến cuộc đua Vua phá lưới

Trận cầu tưởng như trọn vẹn cho Arsenal lại bị phủ bóng bởi chấn thương. Đội trưởng Martin Ødegaard phải rời sân vì chấn thương vai, còn Saka cũng bỏ dở trận đấu vì vấn đề gân khoeo, khiến HLV Mikel Arteta đứng ngồi không yên trước chuyến làm khách trên sân Liverpool cuối tuần tới.

Niềm vui từ Max Dowman không xóa nhòa nỗi đau đầu từ chấn thương của Odegaard và Saka

Chiến thắng 5-0 giúp Arsenal có khởi đầu như mơ ở Premier League, khẳng định chiều sâu lực lượng và sức mạnh tấn công đa dạng.

Dù vậy, những tổn thất nhân sự quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng đua vô địch của "Pháo thủ" dù Mikel Arteta đã dốc sức mua sắm cầu thủ với rất nhiều gương mặt chất lượng.