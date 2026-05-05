HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vinamilk báo doanh thu quý I/2026 tăng 24,6% so với cùng kỳ

Bài và ảnh: Phương Viên

Nội địa tạo xu hướng tiêu dùng, xuất khẩu vượt “tường lửa” Trung Đông giúp doanh thu quý I/2026 của Vinamilk khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Nội địa khởi sắc, xuất khẩu vượt "tường lửa" Trung Đông

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm nay của Vinamilk cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.149 tỉ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần hợp nhất trong nước quý I đạt 12.080 tỉ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Đây là động lực chính cho sự tăng trưởng của Vinamilk sau thời gian tái cấu trúc hệ thống phân phối (được thực hiện từ quý I/2025) nay đã cơ bản hoàn thành.

- Ảnh 1.

Vinamilk mở các cửa hàng theo nhận diện thương hiệu mới trên cả nước

Các kênh bán hàng chính đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh kênh truyền thống, hiện Vinamilk đã hoàn tất tái định vị 800 cửa hàng theo nhận diện mới và đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng Vinamilk trong năm 2026, phủ 100 % các tỉnh thành trên toàn quốc. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đã khai trương cửa hàng flagship tại Phnom Penh, Campuchia.

Trong khi đó, doanh thu thuần hợp nhất từ thị trường nước ngoài đạt 4.069 tỉ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Thị trường khu vực Trung Đông vẫn ghi nhận tăng trưởng ổn định trong giai đoạn biến động vừa qua. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu của Vinamilk và khẳng định sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng và uy tín thương hiệu.

- Ảnh 2.

Vinamilk gặp gỡ đối tác, xúc tiến thương mại tại hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 (tại Dubai) vào tháng 1-2026

Mặt khác, Vinamilk đã linh hoạt, chủ động ứng phó để đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng như: thiết lập các tuyến đường vận chuyển thay thế và có tàu hộ tống vận chuyển… Dù các chi phí vận tải gia tăng nhưng doanh nghiệp vẫn kiên trì với mục tiêu sát cánh cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn. Đây là nỗ lực nhằm duy trì sự hiện diện bền vững của thương hiệu, đảm bảo nguồn cung sản phẩm tại thị trường và củng cố quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác quốc tế.

Tiếp tục "nuôi lớn" sản phẩm mới

Kết quả kinh doanh khởi sắc của quý I/2026 ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ các ngành hàng trọng tâm, đóng vai trò là nền tảng tăng trưởng bền vững của Vinamilk. Trong đó, sữa nước phục hồi tích cực, đặc biệt là dòng sữa tươi 100%, nhờ nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng. Các sản phẩm mới cũng có bước tiến vượt bậc, tăng trưởng từ hai chữ số như Green Farm, sữa hạt...

Thương hiệu tiên phong tạo xu hướng tiêu dùng mới với các dòng sản phẩm cao đạm và đạm quý, đang được người tiêu dùng đón nhận và ưa chuộng. Thời gian qua, sản phẩm Vinamilk cũng theo xu hướng giảm đường, ít ngọt và đa vị; đồng thời tối ưu hóa hàm lượng dinh dưỡng trên toàn danh mục.

- Ảnh 3.

Vinamilk phát triển nhiều sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, năm 2024-2025, Vinamilk đã liên tục ra mới và cải tiến sản phẩm thì năm 2026 sẽ tiếp tục "nuôi lớn" các sản phẩm mới này sau khi ra mắt thành công trên thị trường. Với việc tiên phong chuẩn hóa xu hướng dinh dưỡng, Vinamilk tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường nội địa.

Cuối quý I năm nay, sản phẩm sữa tươi 100% của Vinamilk vừa ra mắt "bộ sưu tập" đa vị cho trẻ em được tự do lựa chọn vị yêu thích. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa mục đích sử dụng sữa nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực và pha chế chuyên nghiệp (mới nhất là dòng sản phẩm Whipping Cream); phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn như Sure Canxi Pro, Sure Gold và Sure Diacerna.

định vị thương hiệu Vinamilk xúc tiến thương mại thị trường nội địa sản phẩm mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo