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Kinh tế

VinFast VF 8 thế hệ mới có 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày mở bán

Nguyễn Hải

(NLĐO)- Ngày 4-6, VinFast công bố kết quả bán hàng dành cho mẫu xe VF 8 thế hệ mới với 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày ưu đãi (từ ngày 27-5 đến 3-6)

Con số 12.728 đơn đặt hàng VF 8 thế hệ mới được VinFast ghi nhận thông qua website đặt hàng trực tuyến và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc, trong đó lượng đơn hàng phân bổ đều trên cả 3 miền.

Tất cả đều là đơn hàng không hoàn hủy, được hưởng ưu đãi 51 triệu đồng cùng toàn bộ các ưu đãi khác mà VinFast đang áp dụng như ưu đãi 10% giá niêm yết hoặc hỗ trợ lãi suất trả góp cố định 5%/năm trong 3 năm đầu tiên, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 10-2-2029.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở bán là kỷ lục chưa từng có tiền lệ đối với một mẫu xe cao cấp cỡ D từ trước đến nay của VinFast.

VinFast VF 8 thế hệ mới đạt 12 . 728 Đơn đặt hàng trong 8 ngày mở bán - Ảnh 1.

VF 8 thế hệ mới của VinFast

VF 8 thế hệ mới được VinFast nâng cấp toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ, tính năng. Xe được thiết kế theo triết lý "Dòng chảy công nghệ", với ý tưởng về một mẫu xe đậm chất công nghệ, sang trọng, tinh tế và luôn chuyển động không ngừng về phía trước. Nội thất xe đề cao tính công thái học, mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái, tiện nghi và tối ưu cho mọi nhu cầu.

Đặc biệt, nền tảng công nghệ và cấu trúc điện - điện tử hoàn toàn mới do các kỹ sư VinFast tự nghiên cứu, phát triển đã giúp giảm trọng lượng xe tới 600 kg so với thế hệ trước, giúp xe vận hành linh hoạt, ổn định và tối ưu hiệu suất năng lượng. Hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD và hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ, tiết kiệm năng lượng và nâng cao tuổi thọ pin, động cơ.

VinFast VF 8 thế hệ mới có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% chưa tới 30 phút. Xe được thiết kế và trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến, hướng đến tiêu chuẩn 5 sao.

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