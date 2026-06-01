Ngày 1-6, trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei thuộc triển lãm công nghệ COMPUTEX 2026, VinFast cùng NVIDIA và Autobrains công bố hợp tác chiến lược nhằm phát triển thế hệ robotaxi (taxi tự lái) cấp độ 4 dành cho thị trường Đông Nam Á trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion.

Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược phát triển công nghệ tự lái của VinFast, hướng đến mục tiêu phổ cập các giải pháp giao thông thông minh với chi phí hợp lý, đồng thời mở ra cách tiếp cận thực tiễn hơn cho phương tiện tự hành trong điều kiện giao thông phức tạp của khu vực.

Theo thỏa thuận hợp tác, VinFast sẽ phát triển nền tảng robotaxi cấp độ 4 dựa trên hệ thống tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10 kết hợp với phần mềm Agentic AI do Autobrains phát triển.

Với điều kiện giao thông mật độ cao, hành vi giao thông đa dạng và môi trường đô thị phức tạp, khu vực Đông Nam Á tạo ra môi trường đánh giá và kiểm chứng khắt khe hàng đầu đối với công nghệ tự lái.

VinFast phát triển taxi tự lái

Định hướng hợp tác ba bên được hình thành trong bối cảnh ngành công nghiệp xe tự lái vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí triển khai cao, hệ thống vận hành phức tạp và khả năng thích ứng với điều kiện giao thông thực tế còn hạn chế. Để giải quyết những vấn đề này, VinFast, NVIDIA và Autobrains lựa chọn hướng phát triển kiến trúc mở dạng mô-đun, kết hợp giữa nền tảng phương tiện, hệ thống tính toán hiệu năng cao và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Điểm khác biệt của giải pháp mới nằm ở phần mềm Agentic AI của Autobrains. Thay vì sử dụng mô hình đầu-cuối truyền thống, hệ thống này vận hành thông qua nhiều tác nhân AI chuyên biệt, chỉ kích hoạt khi cần xử lý từng nhiệm vụ lái xe cụ thể.

Cách tiếp cận này giúp nâng cao khả năng nhận diện và xử lý tình huống trong môi trường giao thông thực tế, đồng thời giảm đáng kể yêu cầu về tài nguyên tính toán. Nhờ đó, công nghệ tự lái có thể được triển khai với chi phí tối ưu hơn, tạo điều kiện mở rộng quy mô trong tương lai.

Đối với VinFast, chương trình hợp tác mang lại nền tảng quan trọng để phát triển các giải pháp tự lái tiên tiến với cấu trúc chi phí hợp lý hơn. Trong đó, NVIDIA DRIVE Hyperion 10 cung cấp hệ sinh thái phần cứng và phần mềm đã được kiểm chứng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tích hợp và phát triển - công đoạn vốn có thể kéo dài nhiều năm trong các dự án xe tự lái quy mô lớn.