Thời sự

VinFuture 2025: Việt Nam là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà khoa học

Yến Anh

(NLĐO)- VinFuture 2025 vinh danh các nhà khoa học mang đến những khám phá khoa học xuất sắc, góp phần tạo ra lợi ích lớn lao cho xã hội.

Lễ trao giải VinFuture 2025 được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm tối 5-12 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

VinFuture 2025 vinh danh những khám phá khoa học xuất sắc - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải giải VinFuture tối 5-12

Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các nhà khoa học kiệt xuất đến từ khắp nơi trên thế giới trong các lĩnh vực trọng yếu, từ y sinh, nông nghiệp thực phẩm, robot và tự động hóa thông minh đến khoa học vì tương lai bền vững.

Các chủ nhân của giải thưởng triệu đô sẽ được xướng tên trong khoảnh khắc được giới khoa học chờ đợi. Trong đó, giải thưởng chính VinFuture trị giá 3 triệu USD; 3 giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.

Mùa giải năm nay, VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 2,8 lần so với mùa đầu tiên. Điều đó cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng này sau 5 năm phát triển. Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và của khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

Sau 5 mùa giải liên tiếp thành công, VinFuture đã trở thành một trong những giải thưởng khoa học công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, với 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tại 5 châu lục, và tôn vinh 48 nhà khoa học kiệt xuất. Các công trình được vinh danh - từ năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh đến những đột phá trong nông nghiệp - đang tạo ra những chuyển biến sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và định hình tương lai của nhân loại. 

VinFuture 2025 vinh danh những khám phá khoa học xuất sắc - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải ảnh) và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng sáng lập Giải thưởng VinFuture

Với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", Lễ trao Giải VinFuture 2025 được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture: Từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động mang tầm toàn cầu.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sân khấu Lễ trao Giải VinFuture 2025 có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân 17 tượng vàng Grammy danh giá. Âm nhạc của cô mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy hy vọng, hòa nhịp với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của mùa giải năm nay và như một lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới sáng tạo đang bền bỉ kiến tạo cuộc sống tiến bộ cho nhân loại.

Quán quân Intervision 2025 Đức Phúc, trong lần đầu góp mặt, mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại, khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ...

