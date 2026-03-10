HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vingroup hỗ trợ khách hàng giảm áp lực giá xăng dầu

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động, Vingroup triển khai chương trình "Thu xăng - đổi điện" tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines

Chương trình ưu đãi thêm 3% giá ô tô, 5% giá xe máy điện VinFast cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ, đồng thời giảm 10% giá cước Xanh SM từ ngày 11 đến hết ngày 31-3, tùy từng thị trường.

Ngoài các chính sách ưu đãi đang được triển khai, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ô tô và 5% giá đối với xe máy. Chương trình áp dụng tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng công bố giảm ngay 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia từ ngày 11 đến hết ngày 31-3. Chương trình có thể được gia hạn tùy vào tình hình xung đột tại Trung Đông và diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới.

Chương trình "Thu xăng - đổi điện" sẽ được VinFast triển khai song song và áp dụng cộng dồn với các chính sách ưu đãi khác tại từng thị trường. Với ưu đãi chồng ưu đãi, Vingroup và các thành viên trong hệ sinh thái mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng nhanh chóng chuyển đổi sang xe điện để giảm phụ thuộc vào xăng dầu.

Vingroup hỗ trợ khách hàng giảm áp lực giá xăng dầu với VinFast 2026 - Ảnh 1.

VinFast hỗ trợ khách hàng đổi xe cũ mua xe điện mới

Cùng ngày 10-3, VinFast công bố kết quả kinh doanh ô tô điện tại thị trường Việt Nam tháng 2-2026, với tổng số 9.903 xe các loại được bàn giao cho khách hàng.

VF 3, Limo Green, VF 5, VF MPV 7 và VF 6 lần lượt là những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 2, nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, với lượng xe bán ra vượt mức 1.000 chiếc/tháng. Trong đó, VF 3 có tới 2.274 xe được khách hàng lựa chọn trong tháng vừa qua.

Limo Green xếp thứ 2 với doanh số đạt 1.808 xe trong tháng 2. Ngoài ra, tháng 2 cũng ghi nhận 1.165 xe VF MPV 7 đầu tiên được bàn giao cho khách hàng.

Mẫu xe bán chạy thứ ba trong danh mục sản phẩm của VinFast trong tháng 2 là VF 5, với 1.601 xe đến tay khách hàng. VF 6 và VF 7 có doanh số lần lượt là 1.042 xe VF 6 và 807 xe VF 7 trong tháng 2.

Các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Minio Green, EC Van… cũng ghi nhận doanh số ấn tượng, đóng góp vào kết quả chung của VinFast.

Nhiều người nhắc đến xe máy điện VinFast khi giá xăng tăng nhanh

Nhiều người nhắc đến xe máy điện VinFast khi giá xăng tăng nhanh

(NLĐO) – Nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang sử dụng xe máy điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành khi giá xăng tăng đột biến trong thời gian ngắn

Tài xế dịch vụ chốt cọc sớm xe máy điện VinFast sau cú tăng sốc của giá xăng

Giá xăng tăng vọt và dự báo sẽ còn "leo thang" trong thời gian dài khiến nhiều khách hàng Việt đẩy nhanh kế hoạch chốt xe máy điện.

VinFast giao xe điện VF9 và VF6 cho Đại học Duy Tân để sinh viên thực hành

(NLĐO) - Hai mẫu xe điện VF9, VF6 cùng chương trình đào tạo chuyên sâu từ VinFast mở ra cơ hội thực học, thực hành và tuyển dụng cho sinh viên Đại học Duy Tân

