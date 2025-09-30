Bão số 10 Bualoi làm 4 người chết, gần 9.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập nước

Ngày 30-9, thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa bão những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho địa phương.

Bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân Thanh Hóa. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 30-9, bão số 10 đã làm 4 người tử vong, 1 người mất tích và 6 người bị thương; 1.045 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 ngôi nhà sập hoàn toàn; 8.850 nhà bị ngập nước, tập trung nhiều nhất tại các xã Nông Cống (3.200 nhà), xã Kim Tân (1.617 nhà), xã Tiên Trang (2.000 nhà).

Mưa bão cũng gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp khi có 4.652 ha lúa, gần 1.900 ha hoa màu và hơn 1.000 ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị ngập úng, hư hỏng.

Gần 9.000 gia cầm, 20 con heo, 3 con trâu bò cùng hàng chục ngàn con ếch bị cuốn trôi, nhiều chuồng trại, đàn ong cũng bị thiệt hại nặng.

Có 67 điểm trường bị hư hỏng, nhiều trạm y tế và nhà văn hóa bị ngập hoặc tốc mái; 40 vị trí quốc lộ và 61 vị trí đường tỉnh ngập lụt, nhiều tuyến sạt lở, một số cầu dân sinh bị cuốn trôi...

Lực lượng chức năng đi xuồng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Để ứng phó với bão, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai sơ tán 9.295 hộ dân (35.586 nhân khẩu) tại 108 xã, phường đến nơi an toàn, trong đó có hơn 10.000 người sống sát mép nước.

Đến nay, ảnh hưởng của bão số 10 vẫn khiến hàng ngàn nhà dân ngập trong nước, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công an, quân đội đang triển khai ứng trực, khắc phục sự cố để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.