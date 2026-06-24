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Pháp luật

Vingroup thắng trong vụ kiện Đặng Thị Huệ tại Đức

P.Dương

(NLĐO)- Đặng Thị Huệ bị toà án Đức yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời phải thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng.

Sau nhiều tháng làm việc, Tòa cấp cao khu vực Frankfurt (Đức) vào ngày 16-6 vừa qua đã chính thức bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ (Huệ Như), xác nhận phán quyết của Tòa Khu vực Hanau trước đó, cũng như giữ nguyên các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt dành cho ông Phạm Nhật Vượng.

Đặng Thị Huệ thua trắng trong vụ Vingroup khởi kiện xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Đặng Thị Huệ. Ảnh: Bộ Công an

Đây là phán quyết chung thẩm. Sau phán quyết này, Đặng Thị Huệ không còn quyền kháng cáo và phán quyết sẽ có hiệu lực ngay khi được ban hành.

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Cụ thể, Tòa án đã yêu cầu Đặng Thị Huệ gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng; thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng và phí luật sư của Vingroup. Nếu tiếp tục vi phạm, Đặng Thị Huệ sẽ bị phạt hành chính lên đến 250.000 EUR mỗi lần vi phạm hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Đặc biệt, Tòa án Đức nhấn mạnh dù các hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quyền đối với hình ảnh cá nhân. Tòa án xác nhận ông Phạm Nhật Vượng có quyền yêu cầu ngăn chặn việc phát tán và công bố các hình ảnh liên quan khi chưa có sự đồng ý của ông.

Đây là thắng lợi pháp lý tuyệt đối và rõ ràng nhất đối với một trong những đối tượng nằm trong danh sách 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng khởi kiện hồi tháng 9-2025. Phán quyết của tòa án Đức một lần nữa khẳng định, quyền tự do biểu đạt dù là ở đâu cũng không phải là lá chắn cho hành vi bôi nhọ, hạ nhục nhân phẩm cá nhân, và công nghệ AI hay mạng xã hội cũng không phải là kẽ hở để né tránh trách nhiệm pháp lý.

Trước đó, ông Lê Trung Khoa với tư cách là bên bị kiện bước đầu cũng đã phải chi trả hơn 2.118 Euro cho các khoản phí liên quan đến vụ kiện với Vingroup, gồm hơn 1.100 Euro phí tố tụng (ngày 26-3-2026) và hơn 1.017 Euro phí luật sư của VinFast (ngày 20-4-2026).

Ngoài ra, tòa xác định nhiều cáo buộc cụ thể của ông Lê Trung Khoa về Vingroup và VinFast là không có cơ sở, không được chứng minh, gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH. Tòa án đã ra lệnh cấm ông Lê Trung Khoa tiếp tục đưa tin, phát tán các nội dung này.

Cùng với thắng lợi tuyệt đối trong vụ Đặng Thị Huệ tại Đức, nhiều cá nhân/ tổ chức khác cũng đã phải trả giá cho hành động đưa tin xuyên tạc, sai sự thật về Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng.

Trong nước, tòa án dân sự Việt Nam đã phán quyết các đối tượng như Lê Kim Thy - chủ kênh YouTube THYTV, Nguyễn Văn Hậu - chủ kênh Tony Phèn TV, Mai Thanh Tùng - kênh tiktok Bóc mẽ tài chính mõm… phải công khai xin lỗi VinFast/ Vingroup trên trang cá nhân và báo chí, bồi thường tổn thất tinh thần, chịu toàn bộ án phí và bị xử phạt hành chính vì những hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sau hơn 9 tháng kể từ ngày Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn (ngày 8-9-2025), 74% đối tượng đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đăng video xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm. Trong đó, hơn 50 chủ kênh YouTube, trang Facebook, TikTok… đã chủ động nhận lỗi và khắc phục hậu quả chỉ trong vòng 24 giờ kể từ lúc Vingroup công bố khởi kiện.

Được biết, với các đối tượng còn lại, Vingroup kiên quyết sẽ đấu tranh pháp lý đến cùng để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, tiên phong tạo tiền lệ hành xử văn minh, góp phần lành mạnh hóa thông tin trên không gian mạng cả trong và ngoài nước.

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