Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành

Thanh Hiệp

(NLĐO) – Đạo diễn, nghệ sĩ Phạm Thị Thành đã cống hiến và dành cả cuộc đời cho sân khấu Việt Nam. Bà vừa qua đời, thọ 85 tuổi


Đạo diễn NSND Phạm Thị Thành qua đời, thọ 85 tuổi - Ảnh 1.

Đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành

Theo thông tin từ NSND họa sĩ Doãn Châu, sáng 4-9, NSND Phạm Thị Thành (sinh ngày 24 tháng 9 năm 1941) đã trút hơi thở cuối cùng do bệnh già, thọ 85 tuổi. Bà là nữ đạo diễn sân khấu đương đại, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên Cục phó Cục nghệ thuật biểu diễn. 

Trước khi nghỉ do bệnh già bà là Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.

Thân phụ bà, cụ Phạm Khắc Hòe, là người Đức Thọ, Hà Tĩnh, thành viên của một dòng tộc khoa bảng. Cố nội cụ Hòe từng đậu cử nhân, ông nội là thầy đồ dạy học trong làng và người cha của cụ Hòe từng đậu tú tài và làm thừa phái.

Chính ông Phạm Khắc Hòe là người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tin tưởng. Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22.8.1945.

Bà Phạm Thị Thành rất tự hào khi nói về người cha thân yêu, mặc dù những kỷ niệm và những năm tháng được ở cạnh cha của bà không có nhiều.

Thân mẫu của NSND Phạm Thị Thành là người vợ thứ 2 của cụ Hòe, một phụ nữ xinh đẹp, là em ruột nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị, cháu của nhà thơ Miên Thẩm và là chắt nội của Vua Minh Mạng.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng từ người cha tình yêu văn chương và từ người mẹ giọng ca Huế ngọt ngào. Chính người mẹ đã trực tiếp hướng dẫn Phạm Thị Thành chọn nghệ thuật biểu diễn để theo đuổi suốt cuộc đời. Ngay từ bé bà đã ấp ủ ước mơ nghệ thuật.

Chính trong những tháng ngày rong ruổi tập luyện văn công, văn nghệ, tâm hồn mơ mộng của một cô bé con mới 16 tuổi Phạm Thị Thành đã mang lòng yêu người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi là NSND Đào Mộng Long.

Đạo diễn NSND Phạm Thị Thành qua đời, thọ 85 tuổi - Ảnh 2.

NSND đạo diễn Phạm Thị Thành

Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm học, bà về nước và cùng Đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đề án được chấp nhận, năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Bà Hà Nhân làm Giám đốc, nữ đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc. Ngày tuyển sinh cho Nhà hát, hơn 1.200 thí sinh đến dự thi và BTC chỉ chọn ra được 20 người.

Trong khóa học đầu tiên ngày ấy có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ có tên tuổi như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSND Minh Hằng, NSƯT Ngọc Huyền, NSND Anh Tú, NSƯT Đức Hải… 

Gắn bó với giai đoạn thăng trầm của lịch sử sân khấu thời hoàng kim, thời xã hội bao cấp, rồi chuyển đổi nền kinh tế thị trường, bà gần gũi những tên tuổi lớn của sân khấu như Thế Lữ, Song Kim, Nguyễn Đình Nghi…, chứng kiến bao nhiêu nụ cười và nước mắt người của sân khấu ra đi và ở lại. 

Giới nghệ sĩ sân khấu vô cùng thương tiếc khi biết tin NSND Phạm Thị Thành qua đời.

NSND Phạm Thị Thành: Tôi đang dồn sức cho múa rối nước

NSND Phạm Thị Thành: Tôi đang dồn sức cho múa rối nước

CHUYỆN ÐỜI, CHUYỆN NGHỀ.- Chị đã dựng hơn 150 vở, đoạt 20 huy chương vàng hội diễn, là người xây dựng Nhà hát Tuổi Trẻ và đang tham gia dự án đào tạo nghệ nhân múa rối nước

Nhà hát Tuổi trẻ diễn lại "Đời cười"

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và chuỗi hoạt động trình diễn chào mừng sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 7 đến ngày 10-4

