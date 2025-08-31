HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang là nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam và là thầy của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhạc trưởng


Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang qua đời, thượng thọ 93 tuổi - Ảnh 1.

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang

Giới âm nhạc tại TP HCM vừa đón nhận một thông tin mất mát lớn khi Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang – nữ nhạc sĩ, nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 31-8-2025, thượng thọ 93 tuổi.

Tang lễ của bà được tổ chức tại Chùa Lâm Tế (212 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) trong sự thành kính và tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp, học trò và những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ tấm lòng tận tụy của bà.

Bình Trang - Người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Bà sinh năm 1933, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang sớm dấn thân vào cách mạng từ năm 1950. Bà được cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô), tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng – một lĩnh vực hiếm phụ nữ theo đuổi vào thời điểm đó. Trở về nước, bà lần lượt tham gia giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP HCM, để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác đào tạo. Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều cương vị: Nguyên Phó trưởng khoa Lý luận sáng tác chỉ huy Nhạc viện TP HCM, nguyên Trưởng phòng giáo vụ và phụ trách dàn nhạc Nhạc viện TP HCM.

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang qua đời, thượng thọ 93 tuổi - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó, bà đã góp phần hình thành nền tảng cho môn học chỉ huy hợp xướng, trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng sau này trở thành những gương mặt chủ chốt của nền âm nhạc Việt Nam.

Bình Trang, người mở đường cho phụ nữ trong vai trò nhạc trưởng

Trong một thời kỳ mà hình ảnh nhạc trưởng thường gắn liền với nam giới, sự xuất hiện của Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang đã mở ra một cánh cửa mới. Bà được xem là nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam, kiên định khẳng định tài năng bằng học thuật, bằng sự nghiêm cẩn trong nghề và bằng niềm say mê nghệ thuật không ngừng nghỉ.

Không chỉ giảng dạy, bà còn tham gia chỉ huy nhiều buổi biểu diễn lớn của Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP HCM. Các chương trình có sự góp mặt của bà đều để lại dấu ấn bởi phong thái đĩnh đạc, chuẩn mực và giàu cảm xúc. Bà cũng biên soạn nhiều giáo trình quan trọng, phỏng dịch và phối âm nhiều tác phẩm hợp xướng, đặt nền móng cho sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Bình Trang - Những ghi nhận xứng đáng

Trong cuộc đời cống hiến, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang được trao nhiều phần thưởng cao quý: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Năm 1981, bà được phong tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Bà cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc TP HCM.

Tang lễ chan chứa niềm tiếc thương Trong tang lễ, đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, đồng nghiệp và học trò đã đến thắp nén hương tiễn biệt người thầy khả kính.

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang qua đời, thượng thọ 93 tuổi - Ảnh 3.

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang và NSƯT Hoàng Điệp

Nhiều người không giấu được sự xúc động khi nhắc đến hình ảnh một người thầy tận tụy, nghiêm khắc nhưng hết lòng vì học trò, một người nghệ sĩ trọn vẹn với lý tưởng và nghề nghiệp. Nhạc trưởng – Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Điệp xúc động chia sẻ: "Cô Bình Trang là người thầy đáng kính, là tấm gương sáng về nhân cách và sự tận hiến. Thế hệ chúng tôi lớn lên trong sự dìu dắt của cô, học từ cô không chỉ kiến thức âm nhạc mà còn là sự bền bỉ, kiên định và lòng yêu nghề. Âm nhạc TP HCM, và cả nước, mãi mãi ghi nhớ công lao của cô".

Sự ra đi của Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong đời sống âm nhạc TP HCM và cả nước. Bà ra đi nhưng di sản lớn nhất mà bà để lại chính là những thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, nhạc trưởng đã và đang tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nghệ thuật.

"Âm nhạc Việt Nam mãi khắc ghi tên tuổi và công lao của người phụ nữ tiên phong, người thầy tận tụy, người nghệ sĩ ưu tú – Bình Trang" - NSND Tạ Minh Tâm xúc động nói.


