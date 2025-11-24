HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng

Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

(NLĐO) - Ông là người thầy lặng thầm gieo mầm sân khấu cho nhiều thế hệ nghệ sĩ từ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Nghệ sĩ sân khấu TP HCM bàng hoàng đón nhận tin Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng, giảng viên kỳ cựu của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, đã từ trần lúc 17 giờ ngày 23-11, sau thời gian điều trị bệnh già, hưởng thọ 86 tuổi.

Ông sinh ngày 1-8-1940 tại Hải Phòng. Linh cữu được quàn tại nhà riêng số 230/20 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây (tức phường 12, quận Gò Vấp cũ), TP HCM.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng qua đời, thọ 86 tuổi - Ảnh 1.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng

Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ 30 ngày 24-11, lễ động quan vào 7 giờ ngày 25-11, sau đó hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP HCM.

Phạm Thanh Tùng - Dấu ấn một đời làm nghệ thuật và truyền nghề

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu và bục giảng, Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng là một người thầy yêu nghề bền bỉ, kiên nhẫn vun bồi cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Trong ký ức đồng nghiệp và học trò, ông là giảng viên mẫu mực, tận tụy, nghiêm cẩn nhưng đầy bao dung. Từ giảng đường Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, ông đã đào tạo nên nhiều lớp diễn viên, đạo diễn, tác giả trẻ, góp phần quan trọng vào sự phát triển nghệ thuật sân khấu tại TP HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Cả đời gắn bó với bục giảng

Nhà giáo – nghệ sĩ Phạm Thanh Tùng sinh năm 1940, có hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật sân khấu, trong đó ông từng là kép chánh của Đoàn Cải lương Nam Bộ trước khi trở thành nhà giáo.

Theo NSƯT Ca Lê Hồng, nghệ sĩ Thanh Tùng khi còn biểu diễn là một kép dóng vai chính có phong độ đĩnh đạc, vóc dáng đẹp sân khấu, lối ca diễn chững chạc, chuẩn mực.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng qua đời, thọ 86 tuổi - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng

Ông từng đảm nhiệm vai chính trong nhiều vở cải lương nổi tiếng như:"Dệt gấm", "Đâu có giặc là ta cứ đi", "Lá cờ kháng chiến"…

NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh: "Anh ấy là nghệ sĩ có sở trường diễn vai kép chính rất vững nghề, sân khấu nào cũng tin tưởng. Và khi trở thành nhà giáo, anh vẫn giữ được sự chỉn chu, chuẩn mực ấy. Nghệ sĩ Thanh Tùng là tấm gương sáng trong lao động nghệ thuật".

Bà cũng kể lại một kỷ niệm mang tính bước ngoặc trong cuộc đời ông. Sau ngày đất nước thống nhất, khi được phân công vào Nam làm Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM), chính bà đã mời nghệ sĩ Thanh Tùng vào TP HCM tham gia giảng dạy.

Từ cơ duyên ấy, ông gắn bó trọn đời với bục giảng, đem kinh nghiệm nghề nghiệp, đạo đức sân khấu và tinh thần làm nghề nghiêm túc truyền lại cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Trong số đó, không ít người đã thành danh, được công chúng yêu mến và tiếp tục kế thừa, lan tỏa những giá trị ông vun bồi.

Xúc động trước sự ra đi của người đồng nghiệp, NSƯT Ca Lê Hồng nghẹn ngào: "Anh Tùng không phải là người thích nói nhiều. Nhưng mỗi lời anh nói đều chứa đựng sự sâu sắc của một đời làm nghề. Anh dạy sinh viên trước hết phải làm người tử tế, rồi mới làm nghệ sĩ".

NSND Trần Minh Ngọc cũng chia sẻ: "Sự ra đi của anh Phạm Thanh Tùng là mất mát lớn đối với ngôi trường và với sân khấu thành phố. Anh là người âm thầm, không chạy theo danh lợi, mà chỉ lặng lẽ làm nghề và góp phần dìu dắt học trò bằng uy tín và nhân cách".

Từ năm 2007, Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng bị tai biến và sức khỏe suy giảm dần. Trong những năm cuối đời, khi nghe tin chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đến trao tiền hỗ trợ, ông đã không kìm được xúc động và rơi nước mắt.

Thay mặt gia đình, nghệ sĩ Hồ Hồng Thắm – con dâu của ông, hiện là Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu - đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình "Mai Vàng nhân ái". Đồng thời, chị cũng bày tỏ lòng tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là các thế hệ học trò của cha đã gửi lời chia buồn, thể hiện tình cảm sâu nặng với người thầy đáng kính.

Cuộc đời Nhà giáo ưu tú Phạm Thanh Tùng không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng bền bỉ và tận hiến như ngọn lửa âm thầm sưởi ấm sân khấu. Ông ra đi, nhưng những bài giảng, những lời dặn về đạo làm nghề, lòng yêu sân khấu và nhân cách của người nghệ sĩ chân chính vẫn sẽ sống trong ký ức các thế hệ học trò.



