"Mai Vàng nhân ái" đến thăm cha đẻ của ca khúc "Sông quê"

(NLĐO) - Chương trình “Mai Vàng nhân ái” đến mái nhà nhỏ của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, trong lúc ông đang vật lộn với bạo bệnh.

Ngày 16-11, chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), đã đến thăm và tặng quà tri ân nhạc sĩ, nhà thơ Đynh Trầm Ca (tên thật Mạc Phụ, SN 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - nay là phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Từ năm 2023, nhạc sĩ, nhà thơ Đynh Trầm Ca phải chiến đấu với bạo bệnh. Ông bị xuất huyết não, gây tai biến, cộng với tiền sử bệnh Parkinson nên nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mai Vàng tri ân đến thăm cha đẻ của ca khúc “Sông quê” - Ảnh 1.

Bà Mã Thị Thu Giang thay mặt chồng - nhạc sĩ, nhà thơ Đynh Trầm Ca nhận hỗ trợ từ chương trình "Mai Vàng nhân ái"

Bà Mã Thị Thu Giang – vợ nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - cho hay sau nhiều năm sống trên giường bệnh, hiện ông gặp nhiều biến chứng của tai biến, tiên lượng xấu. "Anh hiện lúc nhớ, lúc quên. Từ đợt mưa lụt lịch sử mới đây, tình hình bệnh lại càng trở nặng. Dù vậy gia đình vẫn cố gắng chạy chữa, chăm sóc cho anh đến cùng", bà Giang chia sẻ.

Trước hoàn cảnh trên, chương trình "Mai Vàng nhân ái" trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình nhạc sĩ Đynh Trầm Ca để bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến bền bỉ của ông cho nền âm nhạc, văn thơ Việt Nam.

Nhận số tiền này, bà Mã Thị Thu Giang – vợ nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, cho biết rất cảm kích trước sự quan tâm động viên, hỗ trợ kịp thời từ chương trình "Mai Vàng nhân ái".

"Món quà là sự động viên rất lớn cho gia đình, tiếp tục cùng nhạc sĩ Đynh Trầm Ca cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Hy vọng chương trình Mai Vàng nhân ái tiếp tục được lan tỏa để đến gần hơn nữa với nhiều mảnh đời của nghệ sĩ trên cả nước", bà Giang bày tỏ.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, người con của vùng đất Điện Bàn (Quảng Nam cũ), là một trường hợp đặc biệt của âm nhạc Việt Nam: không trường lớp, không danh vị, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm bằng một đời sáng tác đậm đặc hồn quê.

Từ thuở thanh niên lang bạt vào Nam, ông trải qua đủ nghề để mưu sinh, nhưng âm nhạc vẫn là sợi dây giữ ông lại với những ký ức làng xóm, với nỗi nhớ miền Trung và với tiếng lòng chân chất của người bình dân.

Dù tự nhận mình chỉ là "nghiệp dư", ông đã viết hàng trăm ca khúc, phần lớn mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, xuất phát từ chính trải nghiệm đời sống và tình yêu chân thành dành cho người vợ thôn nữ ở Sóc Trăng. Tên tuổi Đynh Trầm Ca gắn liền với "Sông quê", loạt ca khúc đã trở thành hành trang âm nhạc cho nhiều thế hệ ca sĩ, trong đó nổi bật nhất là Phi Nhung.

Bản thu "Sông quê" năm 1997 chính là bước ngoặt đưa Phi Nhung đến gần công chúng, cũng là dịp khẳng định sức sống đặc biệt của giai điệu và ca từ mộc mạc mà nhạc sĩ tạo nên. Ngoài "Sông quê", ông còn để lại nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như "Ru con tình cũ", "Bay đi những cơn mưa phùn", "Phượng buồn", "Nỗi buồn chim sáo", "Điệu hò phu thê"…

"Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu/ Câu ca từ thuở thơ dại ru sang/ Sông quê, trường làng con đò trên cát lở/ Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng…

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

Buổi trao tặng quà diễn ra trong Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31" diễn ra ngày 7-11, tại trụ sở Báo Người Lao Động

Nghệ sĩ chung tay lan tỏa yêu thương cùng “Mai Vàng nhân ái” và “Mai Vàng tri ân”

Sáng 7-11, chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 “Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025” đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp.

Diễn viên Lý Hùng gửi tặng 30 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng nhân ái"

(NLĐO) - Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" đã diễn ra vào sáng 7-11.

