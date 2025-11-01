HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vĩnh biệt nhà thơ "Hoàng tử bé" Nguyễn Quang Tấn

Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

(NLĐO) - Khép lại một "dạo khúc" lặng lẽ mà bền bỉ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Quang Tấn đã rời xa cõi tạm


Nhà thơ "Hoàng tử bé" Nguyễn Quang Tấn qua đời, thọ 76 tuổi - Ảnh 1.

Tác phẩm 106 bài thơ "Dạo khúc" của Nghuyễn Quang Tấn

Chiều mưa tầm tã, giới văn nghệ sĩ TP HCM lặng lẽ chia buồn với gia đình khi biết tin nhà thơ có biệt danh "Hoàng tử bé" Nguyễn Quang Tấn đã từ trần do bệnh già vào ngày 1-11-2025, hưởng thọ 76 tuổi. Nhiều năm qua ông sống tại La Ngà, Đồng Nai, nơi bạn bè văn chương thường lui tới thăm ông và hàn huyên về thơ ca, âm nhạc.

"Hoàng tử bé" Nguyễn Quang Tấn vẫn sống trong tim người yêu thơ

Ông sinh năm 1949, thuở nhỏ theo gia đình vào miền Nam, rồi gắn bó trọn đời với không gian văn hóa – nghệ thuật. Ông là tác giả có cuộc sống không ồn ào, không thuộc nhóm tên tuổi xuất hiện dày đặc trên báo chí, nhưng lại bền bỉ sáng tác thơ, văn và viết ca khúc từ rất sớm.

Theo bạn bè văn chương kể, ông sống giản dị, viết trong âm thầm, đúng với tính cách của một người chọn "đặt dấu thời gian" bằng chữ nghĩa hơn là bằng sự xuất hiện.

Ông không ngừng tìm cách mở rộng biên độ biểu đạt của ngôn ngữ nghệ thuật. Tác giả tập thơ "Dạo khúc" – 106 bài thơ cho một giọng đi riêng Tác phẩm được nhắc rõ nhất trong tư liệu về ông. Con số 106 không chỉ cho thấy sức viết, mà còn cho thấy ý thức hệ thống hóa sáng tác – nghĩa là ông không viết rời rạc mà muốn gom lại một bản giao hưởng nhiều chương, một "dạo khúc" dài của cuộc đời.

Nhà thơ "Hoàng tử bé" Nguyễn Quang Tấn qua đời, thọ 76 tuổi - Ảnh 2.

Nhà thơ Nguyễn Quang Tấn

Với những nhà thơ thuộc thế hệ ông, việc tự in, tự gìn giữ bản thảo, tự trao gửi cho bạn bè là cách để không đánh mất mình trong những mùa văn học dễ bị "mất trắng".

Vừa làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, bạn bè nhìn ông như một người đa chất liệu, không chỉ thuần thi sĩ. Với nhiều văn nghệ sĩ thế hệ 1940 – 1950, việc viết văn, làm thơ và viết ca khúc đan cài vào nhau là bình thường: họ sống trong một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi âm nhạc, hội họa, văn chương nâng đỡ nhau và đó cũng là thước đo của sự trân quý mà giới chuyên môn nói về Nguyễn Quang Tấn.

Nói cách khác, ông được nhìn nhận là một người có tâm thế nghệ sĩ tổng hòa, không chịu cầm bút trong một ngăn kéo chật hẹp.

Một tiếng thơ chọn cách đi lặng lẽ

Nếu nhìn vào đời sống văn chương đương đại vốn ưa những cái tên đang "hot" và những chiêu truyền thông thì sự ra đi của Nguyễn Quang Tấn dễ bị lẫn vào đám đông tin buồn thường ngày. Nhưng ở tầng sâu, cái mất này là sự khép lại của một thế hệ viết trong âm thầm, coi trọng phẩm cách chữ nghĩa hơn là độ phủ truyền thông.

Đó cũng chính là phẩm chất mà bạn bè văn chương nói về Nguyễn Quang Tấn – một người không ồn ào, nhưng tin vào sức mạnh của sự giản dị. Một đời cặm cụi với chữ, với nhạc, với văn xuôi không để lại những phát ngôn lớn, nhưng để lại một thái độ: viết là một cách giữ mình trước mọi biến động thị hiếu.

Nhà thơ "Hoàng tử bé" Nguyễn Quang Tấn qua đời, thọ 76 tuổi - Ảnh 3.

Nhà thơ Nguyễn Qyang Tấn

Ông ra đi, nhưng để lại một tập thơ 106 bài như một cột mốc sáng tác cá nhân, Và ông để lại hình ảnh một người viết đa tài và là tấm gương lao động nghệ thuật nghiêm túc cho thế hệ trẻ. 

Ngoài tài làm thơ, Nguyễn Quang Tấn còn sáng tác ca khúc và chơi được nhiều loại nhạc cụ.Ông đã có nhiều ca khúc chạm đến cảm xúc của người nghe như: "Đã lạnh rồi trầm hương", "Chiêu niệm", "Nhan sắc", "Thu tàn", "Sông La Ngà vẫn trôi", "Ngày mai mưa gió qua trời"… là những bài hát được yêu thích của ông.

