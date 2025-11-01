Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

Chiều 1-11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết vừa can thiệp kịp thời, cứu chữa người đàn ông ở TP HCM bị nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch

Trước đó, ông Q. (45 tuổi, ngụ TP HCM) cảm thấy đau tức vùng ngực kèm nôn ói. Nghĩ mình đau dạ dày, ông tìm đến một bệnh viện và được cho thuốc điều trị bao tử.

Thế nhưng, cơn đau không giảm mà còn siết chặt ngực từng cơn, lan ra sau lưng, khiến hơi thở ông Q. ngày càng nặng nhọc. Khi mồ hôi lạnh toát ra và cơ thể mệt lả, ông được người thân khuyên đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng nhận định ông Q. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Ngay lập tức, BSCKI Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Can thiệp tim mạch cùng ê-kíp đã hội chẩn khẩn, quyết định can thiệp mạch vành với hệ thống DSA - "chìa khóa vàng" giúp tái thông mạch máu và cứu cơ tim đang hoại tử.

Trên màn hình, hình ảnh "thủ phạm" hiện rõ động mạch vành phải (RCA) của ông Q. bị tắc hoàn toàn. Ê-kíp đã tiến hành kỹ thuật đặt 1 stent, mở toang đoạn mạch bị nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Sau khi được can thiệp, cơn đau ngực của ông Q. biến mất, hơi thở nhẹ nhõm. Ông đã thoát cơn nguy kịch, hồi phục tốt và xuất viện chỉ sau 3 ngày.

Theo bác sĩ Mót, trường hợp ông Q. là một lời cảnh báo rất cần thiết. Nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến bệnh viện muộn vì nhầm lẫn với đau dạ dày. Khi bệnh nhân đau ngực dữ dội, lan ra sau lưng, nôn ói và khó thở là trái tim đang bị tổn thương.

Bác sĩ nhấn mạnh với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim chết đi. Việc chẩn đoán nhầm với đau dạ dày, trào ngược hoặc căng thẳng thần kinh khiến người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu cơ tim.

Người phụ nữ nhiễm trùng răng miệng do đái tháo đường suýt mất mạng Chiều 1-11, BS Bùi Thị Đức Hạnh, Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một phụ nữ bị nhiễm trùng răng miệng do đái tháo đường. Bệnh nhân là bà T.T.Đ (65 tuổi), có tiền sử đái tháo đường nhưng không điều trị. Trước khi nhập viện 1 tháng, bà bị đau hàm dưới, sau đó tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Tình trạng ngày càng trở nặng khi vết sưng lan dần xuống cằm, khó thở, bà phải đi cấp cứu. Tại bệnh viện, qua thăm khám bệnh nhân, bác sĩ phát hiện răng 47 sâu vỡ lớn, vệ sinh răng miệng kém. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm và cận lâm sàng. Kết quả, bệnh nhân nhiễm trùng phải phẫu thuật mổ cấp cứu. Bệnh nhân được rạch áp xe dẫn lưu ổ mủ, dùng thuốc điều chỉnh đường huyết, kháng sinh phù hợp và chăm sóc vết mổ hậu phẫu. Một tuần sau, bà Đ. ăn uống được, giảm đau, hết khó thở và được xuất viện. Theo BS Hạnh, bệnh nhân mắc đái tháo đường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, người bệnh chưa quan tâm đến nhiễm trùng vùng miệng và hàm mặt. Đa số người bệnh nghĩ rằng các vấn đề răng miệng chưa quan trọng bằng các vấn đề liên quan các cơ quan khác. Trong khi đó, các nhiễm khuẩn răng miệng hoặc mô mềm vùng mặt trên người bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến nhiễm khuẩn nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết và đe dọa đến tính mạng. BS Hạnh khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần nâng cao ý thức kiểm soát đường huyết, tầm soát các vấn đề răng miệng; tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa nội tiết về dinh dưỡng, chế độ ăn, sử dụng thuốc điều trị phù hợp; đồng thời khám răng miệng định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm bất thường.



