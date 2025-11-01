Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

Sỹ Hưng - Hải Yến

(NLĐO) - Người đàn ông được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời sau khi xuất hiện cơn đau dạ dày, tức ngực kèm theo ôn ói

Chiều 1-11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết vừa can thiệp kịp thời, cứu chữa người đàn ông ở TP HCM bị nhồi máu cơ tim nguy kịch. 

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với bệnh đau dạ dày - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch

Trước đó, ông Q. (45 tuổi, ngụ TP HCM) cảm thấy đau tức vùng ngực kèm nôn ói. Nghĩ mình đau dạ dày, ông tìm đến một bệnh viện và được cho thuốc điều trị bao tử. 

Thế nhưng, cơn đau không giảm mà còn siết chặt ngực từng cơn, lan ra sau lưng, khiến hơi thở ông Q. ngày càng nặng nhọc. Khi mồ hôi lạnh toát ra và cơ thể mệt lả, ông được người thân khuyên đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu. 

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng nhận định ông Q. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Ngay lập tức, BSCKI Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Can thiệp tim mạch cùng ê-kíp đã hội chẩn khẩn, quyết định can thiệp mạch vành với hệ thống DSA - "chìa khóa vàng" giúp tái thông mạch máu và cứu cơ tim đang hoại tử.

Trên màn hình, hình ảnh "thủ phạm" hiện rõ động mạch vành phải (RCA) của ông Q. bị tắc hoàn toàn. Ê-kíp đã tiến hành kỹ thuật đặt 1 stent, mở toang đoạn mạch bị nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Sau khi được can thiệp, cơn đau ngực của ông Q. biến mất, hơi thở nhẹ nhõm. Ông đã thoát cơn nguy kịch, hồi phục tốt và xuất viện chỉ sau 3 ngày. 

Theo bác sĩ Mót, trường hợp ông Q. là một lời cảnh báo rất cần thiết. Nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến bệnh viện muộn vì nhầm lẫn với đau dạ dày. Khi bệnh nhân đau ngực dữ dội, lan ra sau lưng, nôn ói và khó thở là trái tim đang bị tổn thương. 

Bác sĩ nhấn mạnh với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim chết đi. Việc chẩn đoán nhầm với đau dạ dày, trào ngược hoặc căng thẳng thần kinh khiến người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu cơ tim.

Người phụ nữ nhiễm trùng răng miệng do đái tháo đường suýt mất mạng

Chiều 1-11, BS Bùi Thị Đức Hạnh, Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một phụ nữ bị nhiễm trùng răng miệng do đái tháo đường.

Bệnh nhân là bà T.T.Đ (65 tuổi), có tiền sử đái tháo đường nhưng không điều trị. Trước khi nhập viện 1 tháng, bà bị đau hàm dưới, sau đó tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Tình trạng ngày càng trở nặng khi vết sưng lan dần xuống cằm, khó thở, bà phải đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám bệnh nhân, bác sĩ phát hiện răng 47 sâu vỡ lớn, vệ sinh răng miệng kém. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm và cận lâm sàng. Kết quả, bệnh nhân nhiễm trùng phải phẫu thuật mổ cấp cứu. Bệnh nhân được rạch áp xe dẫn lưu ổ mủ, dùng thuốc điều chỉnh đường huyết, kháng sinh phù hợp và chăm sóc vết mổ hậu phẫu. Một tuần sau, bà Đ. ăn uống được, giảm đau, hết khó thở và được xuất viện.

Theo BS Hạnh, bệnh nhân mắc đái tháo đường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, người bệnh chưa quan tâm đến nhiễm trùng vùng miệng và hàm mặt. Đa số người bệnh nghĩ rằng các vấn đề răng miệng chưa quan trọng bằng các vấn đề liên quan các cơ quan khác. Trong khi đó, các nhiễm khuẩn răng miệng hoặc mô mềm vùng mặt trên người bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến nhiễm khuẩn nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết và đe dọa đến tính mạng.

BS Hạnh khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần nâng cao ý thức kiểm soát đường huyết, tầm soát các vấn đề răng miệng; tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa nội tiết về dinh dưỡng, chế độ ăn, sử dụng thuốc điều trị phù hợp; đồng thời khám răng miệng định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm bất thường.


Tin liên quan

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ và khu vực lân cận

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ và khu vực lân cận

(NLĐO) - Ngoài chuyên khoa sản, phụ khoa, sơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ còn có nhiều chuyên khoa khác do các bệnh viện ở TP HCM đảm trách

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện

(NLĐO) - Trong thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất định hướng phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu

Việt Nam và Pháp mở rộng hợp tác y tế trong giai đoạn mới

(NLĐO) - Hợp tác y tế Việt - Pháp tiếp tục được thúc đẩy sâu rộng, với trọng tâm là đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển y tế số.

tỉnh Tây Ninh bệnh viện đa khoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo