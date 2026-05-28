Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lê Hoàng Long của "Gợi giấc mơ xưa"

Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

(NLĐO) – Thông tin nhạc sĩ Lê Hoàng Long qua đời làm nhiều trái tim yêu nhạc thương tiếc

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lê Hoàng Long, người viết ca khúc "Gợi giấc mơ xưa" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Lê Hoàng Long

Có những nhạc sĩ đi qua đời sống âm nhạc bằng hàng trăm tác phẩm. Nhưng cũng có người cả đời chỉ để lại vài ca khúc, thậm chí chỉ một tác phẩm, mà vẫn đủ để hậu thế nhớ mãi.

Nhạc sĩ Lê Hoàng Long là một người như thế. Tin buồn vừa đến với giới yêu nhạc khi nhạc sĩ Lê Hoàng Long – tác giả ca khúc nổi tiếng "Gợi giấc mơ xưa" – đã từ trần lúc 20 giờ 05 phút ngày 26-5-2026 tại tư gia ởTP HCM, hưởng thọ 96 tuổi.

Ông tên thật là Hoàng Đức Luận, sinh năm 1930 tại Sơn Tây. Từ nhỏ yêu âm nhạc, ông học violon với các thầy Lã Hữu Quỳnh và chuyên gia nước ngoài.

Từ năm 1950, ông theo học tại Trường Âm nhạc Việt Bắc ở Tuyên Quang, nơi nhạc sĩ Văn Cao làm hiệu trưởng, nhạc sĩ Tô Vũ dạy hòa âm. Năm 1954, ông vào Sài Gòn sinh sống, rồi trở thành thầy giáo âm nhạc của nhiều thế hệ học trò ở Trường Ngô Quyền (Biên Hòa), Trường Trung học Tổng hợp Lý Thường Kiệt – Hóc Môn.

Từ cảm xúc cá nhân viết nên ca khúc bất hủ

Nhưng có lẽ, dấu ấn lớn nhất đời ông lại bắt đầu từ một cuộc tình dang dở. Đầu năm 1955, người con gái ông yêu – cô gái mang tên Lê Thu Hiền – lên xe hoa.

Ngồi ở quán cà phê gần nhà người yêu, nhìn đoàn xe cưới đi qua, mỗi vòng bánh xe như nghiền nát trái tim chàng nhạc sĩ trẻ.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lê Hoàng Long, người viết ca khúc "Gợi giấc mơ xưa" - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Lê Hoàng Long

Trở về căn gác nhỏ trên đường Lý Thái Tổ trong nỗi đau tột cùng, chỉ khoảng 10 phút sau, cả giai điệu lẫn ca từ của "Gợi giấc mơ xưa" đã ra đời.

"Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi…" - Bài hát được ca sĩ Mạnh Phát hát đầu tiên trên Đài phát thanh Pháp Á thời đó, rồi nhanh chóng lan tỏa, trở thành một trong những tình khúc nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam trước năm 1975.

Nhiều thế hệ ca sĩ như Sĩ Phú, Anh Khoa, Lệ Thanh, Thanh Thúy… đã hát ca khúc này. Tác phẩm cũng xuất hiện trong điện ảnh, từ bộ phim "Gợi giấc mơ xưa" của hãng Alpha khoảng năm 1970 đến bộ phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" năm 2000.

Người thầy giản dị

Điều đặc biệt là người viết nên một tình khúc nổi tiếng ấy lại sống rất gần gũi, giản dị trong ký ức học trò.

Một cựu học sinh Trường Lý Thường Kiệt niên khóa 1967-1974 nhớ về người thầy cũ: "Trong các thầy cô ngày ấy, thầy Lê Hoàng Long là người cởi mở và vui vẻ nhất. Thầy phụ trách ban nhạc trường, vào lớp lúc nào cũng thân thiện. Họp lớp mấy chục năm sau, thầy vẫn đến, vẫn cười vang như ngày cũ".

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lê Hoàng Long, người viết ca khúc "Gợi giấc mơ xưa" - Ảnh 3.

Ca khúc "Gợi giấc mơ xưa"

Những học trò từng nghịch ngợm hỏi: "Miền Nam làm gì có vườn đào mà thầy viết tắm nắng vườn đào?". Thầy cười: "Không lẽ viết vườn mít hay măng cụt sao? Thơ ca âm nhạc phải có vần điệu chứ!".

Chính sự dí dỏm ấy khiến người thầy âm nhạc năm nào được nhớ bằng tình cảm đặc biệt hơn cả. Có lần ông từng tâm sự: "'Gợi giấc mơ xưa' là sự xuất thần làm nên. Tôi cố viết thêm nhiều bài nữa, nhưng không thể được như bài đó. Tôi nghĩ bài sau mà dở sẽ giết chết bài trước, thôi không làm nữa…" – ông đã tâm sự như thế.

Một người nghệ sĩ chọn dừng lại sau đỉnh cao của mình

Đêm cuối tháng 5, người nhạc sĩ đã rời xa cõi tạm. Nhưng ở đâu đó, câu hát năm nào vẫn còn vang lên: "Kiếp sau xin chắp lời thề; Cùng sống bước lang thang…".

Có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để nhớ về nhạc sĩ Lê Hoàng Long – người đã dành cả đời để để lại cho đời một giấc mơ cũ, mà nhiều thế hệ vẫn còn nâng niu.

Thổi hơi thở đương đại vào nhạc xưa

Thổi hơi thở đương đại vào nhạc xưa

Cover thời hiện tại không chỉ là "hát lại" mà là nỗ lực đem lại âm hưởng mới mẻ, trong lành từ nhạc xưa, giai điệu bất hủ

Nhạc xưa mặc áo mới

Trong không gian của đêm nhạc Nam jazz night, diễn ra tối 18-10 tại Nhà hát TP HCM, rapper Hà Lê thu hút sự chú ý của người yêu nhạc với 2 ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Mưa hồng" và "Ở trọ", giọng ca ngẫu hứng với sắc màu jazz đầy xúc cảm cùng với phong thái nhún nhảy của rapper, Hà Lê khiến khán giả thấy lạ.

