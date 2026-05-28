Một tháng cho người đẹp Vân Phạm chinh phục đấu trường quốc tế

Người đẹp Vân Phạm: "Tôi muốn mang tinh thần người phụ nữ Việt Nam ra thế giới"

Chỉ có một tháng chuẩn bị cho hành trình quốc tế, nhưng với Vân Phạm, đây không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại đến bạn bè thế giới.

Chia sẻ về lý do tham dự cuộc thi, Vân Phạm cho biết cô muốn có thêm nhiều trải nghiệm mới, được khám phá các nền văn hóa khác nhau và học hỏi từ môi trường quốc tế. Quan trọng hơn, cô mong muốn mang tinh thần dân tộc, sự bản lĩnh và nét đẹp của phụ nữ Việt Nam giới thiệu đến bạn bè năm châu.

Cơ duyên đến với cuộc thi cũng rất tình cờ. Đúng thời điểm muốn thử sức ở một sân chơi quốc tế, cô biết đến thông tin tuyển sinh của Mrs Tourism Queen International 2026 và quyết định đăng ký. "Tôi có cảm giác rất háo hức, muốn bước ra thế giới để trải nghiệm nên đã đưa ra quyết định khá nhanh", cô chia sẻ.

Người đẹp Vân Phạm có 1 tháng để chuẩn bị cho hành trình thi thố

Tuy nhiên, quỹ thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn một tháng là thử thách không nhỏ với một thí sinh chưa từng hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sắc đẹp. Nữ doanh nhân thừa nhận bản thân từng lo lắng và áp lực, nhưng sau tất cả cô chọn tập trung toàn bộ tâm huyết cho hành trình này. Thậm chí, cô tạm gác công việc kinh doanh để dành thời gian rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị hình ảnh và hoàn thiện bản thân trước ngày lên đường dự thi.

Dù được biết đến với vai trò doanh nhân, Vân Phạm lại có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Ngoài công việc, cô thường tham gia ca hát, biểu diễn và chơi DJ trong các chương trình dành cho cộng đồng doanh nhân. Với cô, sân khấu luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và cảm xúc đặc biệt. "Tôi muốn dùng âm nhạc để lan tỏa niềm vui và sự kết nối với mọi người" - cô mong mỏi.

Áp lực của Vân Phạm khi thi quốc tế

Từ âm nhạc đến catwalk là một khoảng cách lớn, nhưng Vân Phạm cho biết bản thân đã có khoảng sáu năm học tập các kỹ năng trình diễn sân khấu và làm việc trước ống kính. Những trải nghiệm đó giúp cô tự tin hơn khi bước vào cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cô cũng tự tin với khả năng ngoại ngữ của bản thân.

Cận cảnh nhan sắc người đẹp Việt tham dự cuộc thi Mrs Tourism Queen International 2026.

Khi được hỏi muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như thế nào ra thế giới, Vân Phạm khẳng định cô mong bạn bè quốc tế nhìn thấy một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại, độc lập nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, duyên dáng và tinh thần chịu thương chịu khó vốn có. "Phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp mà còn rất bản lĩnh. Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ tâm hồn, cách sống và năng lượng mà người phụ nữ mang lại" - cô chia sẻ.

Với Vân Phạm, Mrs Tourism Queen International 2026 không chỉ là hành trình chinh phục một danh hiệu mà còn là cơ hội để trưởng thành, khám phá giới hạn của bản thân và sống trọn vẹn hơn với đam mê. "Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và phát triển bản thân theo cách tốt nhất. Dù kết quả ra sao, tôi vẫn hy vọng mình sẽ có một hành trình đáng nhớ và mang hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế" - cô nói.