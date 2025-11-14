Vĩnh biệt NSƯT Nguyễn Văn Vy - Tiếng kèn huyền thoại

7 giờ 45 phút sáng 14-11-2025, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Vy - người nghệ sĩ dành trọn đời mình cho tiếng kèn saxophone - đã rời cõi tạm.

Tin buồn đến nhẹ như một nốt trầm lặng lẽ, nhưng trong lòng giới văn nghệ sĩ nhiều thế hệ, đặc biệt là anh chị em nghệ sĩ Hà Nội trước và sau năm 1954, nỗi đau và niềm thương tiếc lại ùa về như tiếng kèn day dứt không dứt lời.

NSƯT Nguyễn Văn Vy

Sinh năm 1931, nghệ sĩ Nguyễn Văn Vy thuộc lớp nhạc công đầu tiên tạo nên dấu ấn độc đáo trong đời sống âm nhạc Hà Nội. Những buổi diễn ở Nhà hát Lớn, những chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào kháng chiến, những đêm nhạc bên bờ hồ Gươm… đều có sự hiện diện của ông - người nghệ sĩ với cây saxophone sáng lấp lóa dưới ánh đèn vàng thời bao cấp. Đối với đồng nghiệp, tiếng kèn của ông không chỉ là kỹ thuật điêu luyện hay trình độ âm nhạc chuyên nghiệp; đó còn là hơi thở của tâm hồn Hà Nội: tinh tế, đằm thắm và sang trọng.

Những năm tháng sau 1954, giới nhạc công Thủ đô luôn nhắc đến ông như một biểu tượng thầm lặng của nghề - người nghệ sĩ không ồn ào, không khoa trương, nhưng tiếng kèn thì “nói thay tất cả”. Khi vào Nam, NSƯT Nguyễn Văn Vy không tìm hào quang cho riêng mình. Ông chọn một con đường ít người biết đến và cũng ít người đủ kiên trì để theo đuổi: dạy học, truyền nghề, và gieo mầm nghệ thuật.

Tại Trường Nghệ thuật Đồng Nai, ông là người thầy mẫu mực - giản dị, tận tâm và tận lực. Học trò của ông vẫn còn nhớ những buổi tập kéo dài, nơi mà ông kiên nhẫn chỉnh từng hơi thở, từng vị trí tay, từng sắc thái rung của saxophone. Tiếng kèn từ đó được ông truyền lại không chỉ bằng kỹ thuật mà bằng cả tấm lòng và nhân cách của một người nghệ sĩ sống trọn với nghề. Nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ miền Nam hôm nay vẫn nhắc đến ông như người đã “thổi hồn” vào cây kèn của họ - người đã dạy họ hiểu rằng âm nhạc không chỉ để biểu diễn mà còn để sẻ chia, để hiểu đời và để sống đẹp hơn.

Một đời làm nghề, ông sống nhẹ nhàng như một khúc blues thoáng qua, nhưng lại lưu lại trong lòng người nghe sự dư âm bền bỉ - thứ âm vang mà chỉ những nghệ sĩ thật sự tài hoa và tử tế mới tạo nên được.

Sự ra đi của ông khiến giới văn nghệ sĩ, bạn bè và bao thế hệ học trò bàng hoàng thương tiếc. Một tiếng kèn từng ngọt ngào, từng ngân lên giữa những năm tháng gian nan của đất nước, từng dìu dắt biết bao tâm hồn yêu nghệ thuật, nay đã lặng thinh.

Nhưng trong cõi nhớ của những người còn ở lại, âm sắc của NSƯT Nguyễn Văn Vy vẫn còn đó trong từng bản nhạc xưa, trong từng kỷ niệm sân khấu, trong từng hơi thở của những học trò đang tiếp tục thổi vào đời tiếng kèn mà ông đã nâng niu suốt gần một thế kỷ.

Vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa.



