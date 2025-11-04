HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt NSƯT Kiều Hưng

Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

(NLĐO) - Thông tin NSƯT Kiều Hưng qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật khiến giới nghệ thuật và công chúng yêu nhạc bàng hoàng, nghẹn ngào.

Nghệ sĩ thương tiếc tiếng hát huyền thoại NSƯT Kiều Hưng - Ảnh 1.

NSƯT Kiều Hưng

Nghệ sĩ Kiều Hải, con trai cả của NSƯT Kiều Hưng cho biết trên trang cá nhân cách đây vài giờ: "Kính thưa quý anh chị và bạn bè. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Nghệ sĩ Kiều Hưng – Giọng ca vàng huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam, người hát "Tình Ca" đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, người nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân, đã vĩnh viễn ra đi vào rạng sáng ngày 30-10, tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain – Berlin, CHLB Đức , hưởng thọ 88 tuổi. 

Gia đình xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỏi thăm của các cơ quan, tổ chức, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gần xa. Thông tin về Lễ tưởng niệm và tiễn biệt sẽ được gia đình thông báo sau. "Vì gia đình có một số người thân ở xa nên chưa thể sắp xếp ngày tổ chức tang lễ, gia đình sẽ thông báo cụ thể ngày tổ chức sau" - nghệ sĩ Kiều Hải cho biết.

Kiều Hưng – giọng ca tài hoa của dòng nhạc cách mạng

Ông ra đi đã khép lại hành trình gần trọn đời gắn bó với sân khấu ca nhạc, với Tổ quốc và với những giai điệu làm lay động hàng triệu trái tim. Tên tuổi NSƯT Kiều Hưng gắn liền với những nhạc phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ: "Tình ca", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Tiếng hát thành phố mang tên Người", "Âm thanh ngày mới", "Rặng trâm bầu"… Giọng hát của ông trong trẻo, sáng, nồng nàn, như mang theo cả hương lúa, dòng sông và nhịp thở của thời đại.

Không chỉ biểu diễn, ông từng là giảng viên thanh nhạc, du học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ), góp phần đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ. Năm 1995, ông sang Đức định cư cùng gia đình.

Nghệ sĩ thương tiếc tiếng hát huyền thoại NSƯT Kiều Hưng - Ảnh 2.

NSƯT Kiều Hưng và ca sĩ Trọng Tấn

Dù sống xa Tổ quốc, tiếng hát của ông chưa từng rời quê hương. Từ những buổi biểu diễn trong cộng đồng người Việt cho đến những lớp học thanh nhạc được mở ngay tại nhà, ông trở thành nơi nương tựa tinh thần cho những người mang theo nỗi nhớ đất mẹ.

Trên trang cá nhân của NS Kiều Hải, rất nhiều văn nghệ sĩ trong nước đã gửi lời chia buồn, trong đó có nghệ sĩ Mạnh Hùng và NSƯT Minh Vượng xót xa tiếc thương sự ra đi của ông.

Kiều Hưng với cơn bạo bệnh và người tri kỷ

Năm 2008, một cơn tai biến mạch máu não bất ngờ khiến ông liệt nửa người, mất trí nhớ và không thể nói. Điều khiến ông đau hơn bệnh tật chính là nỗi sợ không còn được hát nữa. Bên cạnh ông là người vợ tri kỷ – bà Việt Bắc. Bà kiên trì tập cho ông từng bước đi, từng phím đàn, từng câu chữ.

"Tình yêu của bà dành cho ông, chăm sóc, lo lắng, để ông có được sự trở về đầy ý nghĩa, đó là điều thiêng liêng nhất của đời nghệ sĩ" – Ca sĩ Bích Phượng nói.

Có lúc nước mắt rơi vì đau cùng ông, nhưng chưa từng buông bỏ. Nhờ tình yêu ấy, ông dần hồi phục. Năm 2011, gia đình đưa ông về nước điều trị, được GS Nguyễn Tài Thu trực tiếp châm cứu. Sức khỏe cải thiện, ký ức dần trở lại.

Nghệ sĩ thương tiếc tiếng hát huyền thoại NSƯT Kiều Hưng - Ảnh 3.

NSƯT Kiều Hưng và NSND Thu Hiền

"Khoảnh khắc trở về sân khấu Tại lễ kỷ niệm 60 năm Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam năm 2014, NSƯT Kiều Hưng xuất hiện lần đầu sau 6 năm bạo bệnh. Giọng hát không còn khỏe như xưa, nhưng khán giả đã đứng dậy vỗ tay rất lâu. Không phải vì kỹ thuật. Mà vì ông đã trở về – bằng ý chí và tình yêu âm nhạc. Đó là khoảnh khắc người nghệ sĩ được gặp lại chính mình" – ca sĩ Trọng Tấn xúc động nhắc lại.

Kiều Hưng để lại di sản tinh thần

Ngoài những bài hát đi cùng năm tháng, NSƯT Kiều Hưng còn để lại khoảng 30 ca khúc tự sáng tác – phần lớn viết trong những đêm dài nhớ quê.

"Ông là tấm gương sáng đối với các thế hệ ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Vĩnh biệt ông – một giọng ca huyền thoại" – ca sĩ Đông Quân chia sẻ.

Ông từng phổ nhạc ba bài thơ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trong "Mãi mãi tuổi 20", như một đối thoại lặng giữa âm nhạc và lịch sử. Trong một lần về Nha Trang, khi được khán giả nhận ra và ngỏ ý mời hát, ông đã hát giữa gió biển. 

Đêm hôm đó, ông thao thức, chỉ để nói một câu: "Không nơi nào cho tôi nhiều cảm xúc bằng quê nhà. Tôi muốn trở về sống những năm cuối đời ở Việt Nam".

Hôm nay, ông đã trở về. Không ở trong không gian có những tràng pháo tay giòn giã. Mà trong ký ức, tình yêu và lòng biết ơn của bao thế hệ công chúng đã yêu mến tiếng hát của ông.

"Vĩnh biệt NSƯT Kiều Hưng. Tiếng hát của ông đã đi qua thời gian, và sẽ còn ở lại rất lâu – như một nốt nhạc đẹp, lặng mà sâu, của một đời nghệ sĩ sống tận hiến cho âm nhạc và Tổ quốc" – NSƯT ca sĩ Hồng Vân nói.


Tin liên quan

Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn qua đời

Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn qua đời

(NLĐO) – Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn là người thầy tận tụy gieo hạt mầm sáng tạo cho thế hệ nghệ sĩ trẻ sân khấu tại miền Nam. Ông qua đời, thọ 79 tuổi

NSND - Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

(NLĐO) - Nhạc sĩ Thế Hiển đã để lại cho đời nhiều ca khúc hay và sâu sắc. Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới nghệ sĩ và khán giả xúc động.

Kiều Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo