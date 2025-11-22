Sinh viên “giữ lửa” di sản văn hóa qua công nghệ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tuyển sinh Học đường

Sinh viên “giữ lửa” di sản văn hóa qua công nghệ

Vân Nhi - Huy Lân

(NLĐO) - Triển lãm về "Di sản Thờ Mẫu" tại ĐH FPT TPHCM thu hút nhiều sinh viên, cho thấy cách người trẻ ứng dụng công nghệ để học và hiểu di sản.

Dự án “Di sản Thờ Mẫu” của sinh viên ĐH FPT TP HCM mang đến không gian trải nghiệm mới, kết hợp 2D mapping, motion capture và trưng bày số để giúp Gen Z tiếp cận Thờ Mẫu đúng, đủ và gần gũi hơn.

Sinh viên FPT tiếp cận di sản theo cách hiện đại

Triển lãm nghệ thuật “Ngược nguồn, còn Ai?” do nhóm sinh viên ngành quản trị truyền thông đa phương tiện Đại học FPT TP HCM tổ chức đang diễn ra từ ngày 22 đến 23-11 tại PARC Mall (phường Chánh Hưng). Đây là hoạt động nhằm giúp người trẻ tiếp cận di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”.

Sinh viên FPT “giữ lửa” di sản qua công nghệ - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Hiển cho biết Thờ Mẫu giúp người trẻ tìm gốc rễ, nuôi dưỡng tự hào Việt Nam.

Tại chương trình, TS Nguyễn Đức Hiển chia sẻ về vẻ đẹp của di sản, nhấn mạnh vai trò của di sản trong việc nuôi dưỡng giá trị nhân văn và bản sắc Việt. Ông cho rằng di sản tồn tại ngay trong đời sống thường ngày. Người trẻ không cần đến đền phủ để hiểu Thờ Mẫu, chỉ cần bắt đầu từ thái độ trân trọng và biết ơn.

Không gian triển lãm và công nghệ 3D motion capture.

Nhiều sinh viên tham dự bày tỏ sự hứng thú khi được nhìn di sản dưới góc nhìn gần gũi hơn, thay vì những hình dung mang tính nghi lễ phức tạp. Giáo dục văn hóa thông qua trải nghiệm trực quan, theo các bạn là cách hiệu quả để giúp Gen Z tiếp cận di sản mà không cảm thấy nặng nề.

Công nghệ tạo cầu nối đưa di sản đến gần Gen Z

Dự án “Di sản Thờ Mẫu” được thực hiện chính bởi 4 sinh viên năm cuối ĐH FPT và sự hỗ trợ của hơn 60 tình nguyện viên trong 7 tháng. Điểm độc đáo của triển lãm là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để giải mã di sản theo cách sinh viên dễ tiếp nhận.

Ban tổ chức cho biết thách thức lớn nhất là giữ cân bằng giữa truyền thống và sáng tạo. “Với di sản, chỉ cần lệch một chi tiết nhỏ cũng sai ý nghĩa gốc; còn với sinh viên thì sáng tạo là không thể thiếu. 

Sinh viên FPT “giữ lửa” di sản qua công nghệ - Ảnh 2.

Dự án không tái hiện nghi lễ thật mà chỉ kể lại bằng ánh sáng, đồ họa, chuyển động - những ngôn ngữ mà người trẻ có thể tiếp cận dễ dàng nhất.

"Vì vậy, nguyên tắc của nhóm là hiểu thật đúng trước rồi mới sáng tạo”-bạn Tạ Hiểu Lam, trưởng dự án, chia sẻ. Toàn bộ màu sắc, hoạ tiết, phục trang, hình ảnh mapping đều được trao đổi cùng TS Nguyễn Đức Hiển để đảm bảo tính chuẩn xác.

Triển lãm “Ngược nguồn, còn Ai?” gồm 6 hoạt động: Trình chiếu tư liệu trực quan; gian thờ 2D mapping; bộ sưu tập khăn chầu - áo ngự dựng bằng 3D motion capture; trưng bày tác phẩm sáng tạo; khu chụp ảnh - tương tác và gian hàng merchandise.

Công nghệ ở đây không thay thế truyền thống mà đóng vai trò như một cầu nối để sinh viên tiếp cận di sản qua ánh sáng, chuyển động, màu sắc - những ngôn ngữ quen thuộc với Gen Z.

Sinh viên FPT “giữ lửa” di sản qua công nghệ - Ảnh 3.

Phạm Quốc Huy (sinh năm 1999) nhận xét triển lãm dễ tiếp cận, rất hợp với người trẻ, công nghệ giúp mọi thứ sống động, dễ hiểu hơn và giúp học thêm nhiều về cội nguồn văn hóa.

Không chỉ mang tính học thuật, dự án còn là mô hình giáo dục trải nghiệm giúp sinh viên FPT rèn kỹ năng tổ chức sự kiện, sản xuất nội dung và làm việc với chuyên gia. Đây cũng là xu hướng nhiều trường đại học đang thúc đẩy: Đưa di sản, văn hóa, lịch sử vào không gian học bằng phương pháp sáng tạo.

Tin liên quan

Lời cảm ơn xúc động của chàng sinh viên khuyết tật trong ngày đặc biệt

Lời cảm ơn xúc động của chàng sinh viên khuyết tật trong ngày đặc biệt

(NLĐO) - Hơn 3 năm học tại Trường ĐH Luật TP HCM, Trịnh Tiến Sơn không còn tự ti về khuyết tật của mình, em cảm thấy tự hào vì chọn đúng môi trường phát triển.

Mẹ xuất hiện bất ngờ, nữ sinh viên y dược bật khóc

(NLĐO) - 1.066 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức đến giảng đường đại học bằng học bổng ý nghĩa với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng

Sinh viên “biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để hiểu rõ pháp luật

(NLĐO) - Bên cạnh kiến thức pháp luật, khả năng diễn xuất của các thí sinh khiến ban giám khảo bất ngờ.

Dự án sáng tạo đại học Công nghệ giáo dục văn hóa di sản Gen Z sinh viên FPT trải nghiệm người trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo