Sinh viên “giữ lửa” di sản văn hóa qua công nghệ

Dự án “Di sản Thờ Mẫu” của sinh viên ĐH FPT TP HCM mang đến không gian trải nghiệm mới, kết hợp 2D mapping, motion capture và trưng bày số để giúp Gen Z tiếp cận Thờ Mẫu đúng, đủ và gần gũi hơn.

Sinh viên FPT tiếp cận di sản theo cách hiện đại

Triển lãm nghệ thuật “Ngược nguồn, còn Ai?” do nhóm sinh viên ngành quản trị truyền thông đa phương tiện Đại học FPT TP HCM tổ chức đang diễn ra từ ngày 22 đến 23-11 tại PARC Mall (phường Chánh Hưng). Đây là hoạt động nhằm giúp người trẻ tiếp cận di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”.

TS Nguyễn Đức Hiển cho biết Thờ Mẫu giúp người trẻ tìm gốc rễ, nuôi dưỡng tự hào Việt Nam.

Tại chương trình, TS Nguyễn Đức Hiển chia sẻ về vẻ đẹp của di sản, nhấn mạnh vai trò của di sản trong việc nuôi dưỡng giá trị nhân văn và bản sắc Việt. Ông cho rằng di sản tồn tại ngay trong đời sống thường ngày. Người trẻ không cần đến đền phủ để hiểu Thờ Mẫu, chỉ cần bắt đầu từ thái độ trân trọng và biết ơn.

Không gian triển lãm và công nghệ 3D motion capture.

Nhiều sinh viên tham dự bày tỏ sự hứng thú khi được nhìn di sản dưới góc nhìn gần gũi hơn, thay vì những hình dung mang tính nghi lễ phức tạp. Giáo dục văn hóa thông qua trải nghiệm trực quan, theo các bạn là cách hiệu quả để giúp Gen Z tiếp cận di sản mà không cảm thấy nặng nề.

Công nghệ tạo cầu nối đưa di sản đến gần Gen Z

Dự án “Di sản Thờ Mẫu” được thực hiện chính bởi 4 sinh viên năm cuối ĐH FPT và sự hỗ trợ của hơn 60 tình nguyện viên trong 7 tháng. Điểm độc đáo của triển lãm là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để giải mã di sản theo cách sinh viên dễ tiếp nhận.

Ban tổ chức cho biết thách thức lớn nhất là giữ cân bằng giữa truyền thống và sáng tạo. “Với di sản, chỉ cần lệch một chi tiết nhỏ cũng sai ý nghĩa gốc; còn với sinh viên thì sáng tạo là không thể thiếu.

Dự án không tái hiện nghi lễ thật mà chỉ kể lại bằng ánh sáng, đồ họa, chuyển động - những ngôn ngữ mà người trẻ có thể tiếp cận dễ dàng nhất.

"Vì vậy, nguyên tắc của nhóm là hiểu thật đúng trước rồi mới sáng tạo”-bạn Tạ Hiểu Lam, trưởng dự án, chia sẻ. Toàn bộ màu sắc, hoạ tiết, phục trang, hình ảnh mapping đều được trao đổi cùng TS Nguyễn Đức Hiển để đảm bảo tính chuẩn xác.

Triển lãm “Ngược nguồn, còn Ai?” gồm 6 hoạt động: Trình chiếu tư liệu trực quan; gian thờ 2D mapping; bộ sưu tập khăn chầu - áo ngự dựng bằng 3D motion capture; trưng bày tác phẩm sáng tạo; khu chụp ảnh - tương tác và gian hàng merchandise.

Công nghệ ở đây không thay thế truyền thống mà đóng vai trò như một cầu nối để sinh viên tiếp cận di sản qua ánh sáng, chuyển động, màu sắc - những ngôn ngữ quen thuộc với Gen Z.

Phạm Quốc Huy (sinh năm 1999) nhận xét triển lãm dễ tiếp cận, rất hợp với người trẻ, công nghệ giúp mọi thứ sống động, dễ hiểu hơn và giúp học thêm nhiều về cội nguồn văn hóa.

Không chỉ mang tính học thuật, dự án còn là mô hình giáo dục trải nghiệm giúp sinh viên FPT rèn kỹ năng tổ chức sự kiện, sản xuất nội dung và làm việc với chuyên gia. Đây cũng là xu hướng nhiều trường đại học đang thúc đẩy: Đưa di sản, văn hóa, lịch sử vào không gian học bằng phương pháp sáng tạo.