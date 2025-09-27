Vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch

Sáng 27-9 tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 đã được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, báo Văn hóa phối hợp với tổ chức với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định du lịch không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần; du lịch chính là ngành công nghiệp của sự trải nghiệm, của cảm xúc, là nghệ thuật của sự kết nối, là con đường để lan tỏa những điểm đến hấp dẫn, những danh lam, thắng cảnh, những di tích lịch sử văn hóa.
Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại sinh kế cho hàng triệu người, đồng thời là "sứ giả văn hóa" quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
"Hãy biến khát vọng thành hành động! Hãy biến tiềm năng thành hiện thực! Hãy cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tạo nên những bước đột phá mới để du lịch Việt Nam không chỉ bứt phá ngoạn mục mà còn góp phần phát triển văn hóa con người Việt Nam và nền văn hiến Việt Nam mãi trường tồn, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh của nhân loại"- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong, Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc đến truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo, đa dạng; con người thân thiện, mến khách.
Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm chỉ đạo ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng con người, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với quyết tâm chính trị, nhiều địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực cùng tạo ra động lực tăng trưởng không ngừng cho ngành Du lịch Việt Nam vượt qua kỳ vọng về cả số lượng và chất lượng.
Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ giao trong năm 2025 phấn đấu đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bộ VH-TT-DL đã và đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm sớm hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, gắn với chuyển đổi số toàn diện; tăng cường kết nối, hỗ trợ, lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm, phát động phong trào thi đua "Dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ ân cần, ứng xử văn minh, môi trường xanh-sạch-đẹp" mang đến nụ cười du lịch Việt Nam; phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo trên cơ sở tiềm năng gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với xu hướng mới du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và sản phẩm đặc thù theo vùng, du lịch ẩm thực…
Bên cạnh đó, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối điểm đến, tập trung xúc tiến quảng bá du lịch với các chiến dịch có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông; huy động sự hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài; truyền thông qua mạng xã hội; thúc đẩy hợp tác du lịch song phương, hợp tác thông qua các tổ chức quốc tế trên lĩnh vực du lịch.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam.
Giải thưởng năm nay vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng (Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất; Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất; Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất; Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tốt nhất; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất; Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất; Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất; Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch; Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất) với 18 danh hiệu (Doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất; Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất; Khách sạn 5 sao tốt nhất; Khách sạn 4 sao tốt nhất; Khách sạn Xanh tốt nhất; Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất; Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất; Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tốt nhất; Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất; Đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tốt nhất; Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất; Điểm Du lịch cộng đồng tốt nhất; Sản phẩm du lịch sáng tạo tốt nhất; Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch tốt nhất phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất) phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành Du lịch Việt Nam.
Đón nhận những giải thưởng vinh dự này là những tên tuổi đã luôn giữ vững thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam như: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist; Công ty Lữ hành Hanoitourist - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành; Công ty Cổ phần Flamingo Redtours; Công ty TNHH VietranTour; Công ty TNHH Du lịch Saco; Công ty TNHH Du lịch Sang trọng Việt Nam; Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội; Khách sạn nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort; Khách sạn Caravelle Saigon; Khách sạn nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay; Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Hạ Long; Khách sạn nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Tổng công ty đường sắt Việt Nam…
Khách sạn nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh; Khách sạn nghỉ dưỡng Salinda Resort Phu Quoc Island; Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội; Khách sạn Hotel de L'Opera Hanoi; Khách sạn Cửu Long – Majestic Sài Gòn; Khách sạn Azerai La Residence Hue ; Khách sạn nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort; Khách sạn Victoria Hàng Châu; Khách sạn nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang; Khách sạn nghỉ dưỡng H'mong Village; hay Điểm Du lịch cộng đồng tốt nhất như: Du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ; Làng Văn hóa Du lịch Cộng đồng Dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Khu bảo tồn làng nhà sàn Dân tộc sinh thái Thái Hải; Làng gốm Thanh Hà
Bình luận (0)