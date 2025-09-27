Vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch

Sáng 27-9 tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 đã được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, báo Văn hóa phối hợp với tổ chức với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy trao giải cho 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định du lịch không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần; du lịch chính là ngành công nghiệp của sự trải nghiệm, của cảm xúc, là nghệ thuật của sự kết nối, là con đường để lan tỏa những điểm đến hấp dẫn, những danh lam, thắng cảnh, những di tích lịch sử văn hóa.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại sinh kế cho hàng triệu người, đồng thời là "sứ giả văn hóa" quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

BTC trao giải cho top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất

"Hãy biến khát vọng thành hành động! Hãy biến tiềm năng thành hiện thực! Hãy cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tạo nên những bước đột phá mới để du lịch Việt Nam không chỉ bứt phá ngoạn mục mà còn góp phần phát triển văn hóa con người Việt Nam và nền văn hiến Việt Nam mãi trường tồn, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh của nhân loại"- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong, Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc đến truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo, đa dạng; con người thân thiện, mến khách.

Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm chỉ đạo ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng con người, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với quyết tâm chính trị, nhiều địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực cùng tạo ra động lực tăng trưởng không ngừng cho ngành Du lịch Việt Nam vượt qua kỳ vọng về cả số lượng và chất lượng.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ giao trong năm 2025 phấn đấu đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bộ VH-TT-DL đã và đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm sớm hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, gắn với chuyển đổi số toàn diện; tăng cường kết nối, hỗ trợ, lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm, phát động phong trào thi đua "Dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ ân cần, ứng xử văn minh, môi trường xanh-sạch-đẹp" mang đến nụ cười du lịch Việt Nam; phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo trên cơ sở tiềm năng gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với xu hướng mới du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và sản phẩm đặc thù theo vùng, du lịch ẩm thực…

BTC trao giải cho top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất

Bên cạnh đó, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối điểm đến, tập trung xúc tiến quảng bá du lịch với các chiến dịch có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông; huy động sự hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài; truyền thông qua mạng xã hội; thúc đẩy hợp tác du lịch song phương, hợp tác thông qua các tổ chức quốc tế trên lĩnh vực du lịch.