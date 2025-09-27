HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vì sao "tàu ma" Sheng Li chỉ bán phế liệu, không được đánh chìm để làm du lịch?

Thái Phương

(NLĐO) – Công ty đề xuất dự án đánh chìm tàu Sheng Li làm du lịch ở Côn Đảo bày tỏ sự tiếc nuối khi tàu bị bán đấu giá làm phế liệu.

Ngày 27-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, cho biết doanh nghiệp của ông không tham gia đấu giá con tàu Sheng Li vì theo quy định, chỉ có hai hình thức xử lý tàu là tiêu hủy và bán phế liệu, chứ không được đánh chìm tàu để làm du lịch.

"Tôi tiếc nuối vì nếu được triển khai như đề xuất, con tàu Sheng Li được khai thác du lịch có thể mang lại giá trị nhiều hơn gấp nhiều lần so với số tiền bán đấu giá (giá khởi điểm được công bố là 1,7 tỉ đồng).

Thay vì bán phế liệu một lần, việc đánh chìm tàu để làm du lịch có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định và lâu dài cho địa phương. Dự án không chỉ mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp du lịch lặn biển mà còn tạo ra việc làm chất lượng cao cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế bền vững" – ông Tú nói.

Cũng theo phân tích của ông Tú, ngành du lịch lặn biển thể thao giải trí của thế giới được ước tính trị giá 3,2 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên, khi đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li làm du lịch bị bác do chưa có quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tàu chở hàng đông lạnh mang tên Sheng Li đang ở Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở đặc khu Côn Đảo trong tình trạng bỏ hoang, đã được bán đấu giá thành công. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản tàu Sheng Li chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.

Dự án đánh chìm tàu Sheng Li tạo cơ hội du lịch cho Côn Đảo - Ảnh 1.

Tàu chở hàng Sheng Li

Trước khi tàu Sheng Li được bán đấu giá, Công ty Amadive đã có văn bản gửi Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan, đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo. Việc này góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Tuy nhiên, trong văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM trả lời Công ty Amadive, nêu rõ đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li là không phù hợp với Nghị định số 05/2017/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. Căn cứ các quy định hiện tại, chỉ có hai hình thức xử lý tàu Sheng Li là tiêu hủy và bán, không có hình thức đánh chìm.

Đáng chú ý, ngoài việc chưa có cơ sở pháp lý để đánh chìm tàu, đề xuất của Công ty Amadive cũng gây tranh cãi trong dư luận. Một số ý kiến cho rằng Sheng Li chỉ là con tàu hàng bình thường, không có bất cứ giá trị lịch sử, văn hóa hay mang theo một câu chuyện gì có ý nghĩa sâu sắc để khai thác du lịch. Trong khi hệ sinh thái biển tại Côn Đảo có nhiều giá trị khác để có thể lặn ngắm: san hô, rùa biển… nhất là gắn liền với hệ sinh vật tự nhiên cần bảo tồn.

"Việc cố ý đánh đắm một con tàu (dù không còn giá trị kinh tế) phải được cấp phép từ Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, và chính quyền địa phương. Phải chứng minh rằng việc đánh đắm không gây ô nhiễm (loại bỏ dầu, hóa chất, vật liệu độc hại trước khi chìm). Bảo đảm tàu được neo cố định, không bị trôi theo dòng chảy" – một chuyên gia du lịch nói.

Côn Đảo du lịch côn đảo đánh chìm tàu ở côn đảo
    Thông báo