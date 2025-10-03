HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hội Chữ thập đỏ TP HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Bên cạnh các mặt hàng khẩn thiết, nguồn kinh phí quyên góp sẽ được ưu tiên để sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2025, ngày 3-10, Hội Chữ thập đỏ TP HCM phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.

Hội chữ Thập đỏ TP HCM phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 1.

Người dân TP HCM ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Tại buổi phát động, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM, cho biết từ giữa tháng 8 đến nay, nhiều đợt bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây mưa lũ lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Nhu cầu khẩn cấp hiện nay tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như mì gói, cháo ăn liền, lương khô, sữa, nước uống đóng chai, quần áo mới, mùng, mền, chăn, bạt, đồ dùng y tế cá nhân và vật dụng sinh hoạt gia đình.

Nguồn kinh phí quyên góp sẽ được ưu tiên để sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập; về lâu dài, còn dùng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cũng như hỗ trợ vốn chăn nuôi và sản xuất giúp bà con ổn định cuộc sống. 

"Chúng tôi sẽ tổ chức những chuyến xe nghĩa tình vận chuyển hàng hóa kịp thời đến vùng lũ, đồng thời phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và tạo sinh kế cho người dân" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Hội chữ Thập đỏ TP HCM phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 2.

Các tăng ni, phật tử chung sức vì đồng bào khó khăn

Hội Chữ thập đỏ TP HCM tiếp nhận quyên góp từ ngày 3 đến 31-10-2025.

Thông tin tài khoản tiếp nhận: Tên tài khoản: HOI CHU THAP DO TP HCM

Số tài khoản: 1600201452750 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Sài Gòn.

Nội dung chuyển khoản: UNG HO BAO LU 2025.

Ngoài ra, cá nhân và tổ chức có thể ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu và tiền mặt trực tiếp tại các địa điểm: Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM. Cơ sở 2: 106 đường 30/4, phường Phú Lợi. Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu.

Hội chữ Thập đỏ TP HCM phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 3.


