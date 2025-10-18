HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba anh em

Bài, ảnh, clip: Hải Anh

(NLĐO) - Sau 2 tháng phát động, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã đạt 615 tỉ đồng.

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" và trao giải, công diễn tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị".

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng cho nhân dân Cuba anh em - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Ảnh: Hải Anh

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các địa phương..

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết thiết thực triển khai các hoạt động trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam giao chủ trì tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" triển khai trên toàn quốc trong 65 ngày nhằm huy động nguồn lực tối thiểu 65 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng cho nhân dân Cuba anh em - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Hải Anh

Ngay sau lễ phát động cấp quốc gia diễn ra vào ngày 13-8 tại Hà Nội, Chương trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động ở các lĩnh vực, đặc biệt là đông đảo nhân dân.

Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Video: Hải Anh

Chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình đã tiếp nhận được 65 tỉ đồng, đạt mục tiêu tối thiểu ban đầu đề ra; sau 48 tiếng phát động, đạt gấp đôi mục tiêu ban đầu (130 tỉ đồng); sau hơn 3 tuần phát động nhận được tổng giá trị trên 400 tỉ đồng. Đến hết ngày 16-10, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỉ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng cho nhân dân Cuba anh em - Ảnh 3.
Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng cho nhân dân Cuba anh em - Ảnh 4.
Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng cho nhân dân Cuba anh em - Ảnh 5.

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình. Ảnh: Hải Anh

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thư nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba , Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, và lãnh đạo cấp cao hai nước, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 là gần 385 tỉ đồng đến nhân dân Cuba.

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân Cuba anh em - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hải Anh

Hưởng ứng Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị". Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi phát động, Cuộc vận động đã nhận được 140 tác phẩm từ 124 tác giả trên khắp cả nước.

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân Cuba anh em - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (bên phải), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, trao tặng bản demo tuyển tập âm nhạc "Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị" cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, như một biểu tượng đẹp của âm nhạc, tình bạn và nghĩa tình sắt son giữa hai dân tộc. Ảnh: Hải Anh

Một câu chuyện đặc biệt xúc động là gia đình cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tìm lại bản nhạc "Việt Nam - Cuba", sáng tác từ năm 1964 và gửi tham gia như một món quà tri ân, minh chứng cho sức sống bền bỉ của tình bạn hai dân tộc.

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân Cuba anh em - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giải tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị". Ảnh: Hải Anh

22 ca khúc đã được chọn vào vòng chung khảo. Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 4 Giải Cống hiến và 2 Giải Đồng hành. Đồng thời, tuyển chọn 65 ca khúc xuất sắc để xuất bản tuyển tập âm nhạc "Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị".

Tại buổi lễ, bản demo tuyển tập đã được trang trọng trao tặng cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cuba tại Việt Nam, như một biểu tượng đẹp của âm nhạc, tình bạn và nghĩa tình sắt son giữa hai dân tộc.

Số tiền vận động quyên góp đợt 2 của Chương trình sẽ được quản lý công khai, minh bạch, tiếp tục chuyển đến nhân dân Cuba trong thời gian sớm nhất, góp phần san sẻ khó khăn với nước bạn, củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia anh em Việt Nam - Cuba.


