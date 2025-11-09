HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vinh danh học sinh tiêu biểu ở TPHCM: Trường học hạnh phúc bắt đầu từ những niềm vui nhỏ

Phương Quỳnh

(NLĐO)- Từ năm học 2025-2026, TPHCM triển khai kế hoạch vinh danh học sinh (HS) tiêu biểu ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn TP

Như vậy, không chỉ giáo viên (GV), những HS điển hình ở lớp, ở trường đều có thể được vinh danh mỗi tuần, mỗi tháng.

Theo Sở GD-ĐT TP, kế hoạch vinh danh HS nhằm tạo môi trường thân thiện, dân chủ để HS đề cử và lựa chọn các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong tập thể từ lớp đến trường. Đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của HS để được vinh danh, bao gồm trong các hoạt động: Mối quan hệ giữa HS với HS, mối quan hệ giữa HS với các hoạt động tập thể, mối quan hệ giữa HS với môi trường sống, sự nỗ lực của các em đối với chính bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện để phát triển, tấm gương người tốt việc tốt, những hành động đẹp...

Thực tế, từ nhiều năm qua, một số trường học ở TPHCM đã thực hiện kế hoạch vinh danh HS mỗi tháng, mỗi năm tùy theo thực tế ở mỗi nhà trường. 

Vinh danh học sinh tiêu biểu ở TP HCM: Trường học hạnh phúc bắt đầu từ những niềm vui nhỏ - Ảnh 1.

Giáo viên tiêu biểu tháng 9 của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo được vinh danh

Đều đặn mỗi tháng, trong tiết sinh hoạt chào cờ, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đều thực hiện vinh danh các học sinh, giáo viên, nhân viên tiêu biểu của tháng đó. HS tiêu biểu tháng là những em đạt đủ 3 tiêu chí, gồm: Được nhận thư khen của GV chủ nhiệm. Đạt giải cao trong các cuộc thi từ cấp trường trở lên, có kết quả cao nhất hoặc là HS tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa, mang tính lan tỏa, đóng góp cho cộng đồng và có minh chứng cụ thể. Tham gia tốt các phong trào, hội thi từ cấp trường trở lên trong tháng với số lượng tối thiểu là 2 phong trào. HS tiêu biểu mỗi tháng còn được tặng phiếu học 1 câu lạc bộ miễn phí. 

Vinh danh học sinh tiêu biểu ở TP HCM: Trường học hạnh phúc bắt đầu từ những niềm vui nhỏ - Ảnh 2.

Học sinh tiêu biểu tháng 9 của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo được vinh danh

Với GV tiêu biểu, là những thầy, cô đạt một trong các tiêu chí như đạt giải cá nhân trong các hội thi do cấp trường trở lên tổ chức. Thực hiện chuyên đề trường (được đánh giá tốt) hoặc chuyên đề các cấp. Hướng dẫn học sinh tham gia và đạt giải trong các cuộc thi cấp TP, bao gồm thể dục thể thao, tin học, tiếng Anh... Hoặc có thành tích công tác mang tính lan tỏa, được hiệu trưởng công nhận. Còn nhân viên tiêu biểu của tháng là những cá nhân có thành tích công tác mang tính lan tỏa, được hiệu trưởng công nhận.

Vinh danh học sinh tiêu biểu ở TP HCM: Trường học hạnh phúc bắt đầu từ những niềm vui nhỏ - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo thực hiện việc vinh danh từ năm 2019 và duy trì cho đến nay

Thực hiện từ năm 2019, cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), cho hay mỗi nhà trường là một tập thể với sự đóng góp, xây dựng của nhiều người, nhiều bộ phận để tạo nên môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, phát triển. GV tiêu biểu của trường là những thầy, cô luôn tận tâm, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần tạo nên môi trường học tập hứng khởi và chất lượng cho học sinh. Nhân viên tiêu biểu của nhà trường cũng sẽ được vinh danh nếu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhà trường, giữ gìn môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp. 

Còn với HS là những em không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, là tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. "Nhà trường xác định không chỉ GV, HS mà ngay cả những đội ngũ "không tên" ở trường học cũng cần được trân trọng, tôn vinh. Đó có thể là cô bảo mẫu chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho HS. Bác bảo vệ, cô lao công ngày ngày góp phần giữ gìn trường học sạch, đẹp, an toàn"- cô Hương chia sẻ.

Vinh danh học sinh tiêu biểu ở TP HCM: Trường học hạnh phúc bắt đầu từ những niềm vui nhỏ - Ảnh 4.Không chỉ giáo viên, TP HCM sẽ vinh danh học sinh tiêu biểu

(NLĐO)- Học sinh trong từng lớp có thể tự ứng cử hoặc đề cử, giới thiệu gương học sinh tiêu biểu căn cứ vào các thành tích trong các hoạt động, phong trào

Theo cô Hương, thực hiện từ năm 2019 và duy trì cho đến nay nhưng mỗi năm nhà trường đều điều chỉnh, bổ sung những tiêu chí phù hợp với thực tế trong mỗi năm học. Khi thực hiện kế hoạch, nhà trường mong muốn tạo môi trường thân thiện, dân chủ trong đánh giá, tuyên dương, vinh danh những tấm gương HS tiêu biểu để nhân rộng, lan tỏa ra cộng đồng xã hội, hướng đên xây dựng "Trường học hạnh phúc". "Không chỉ HS, với cả GV và nhân viên thì việc vinh danh là sự động viên, khích lệ, tạo động lực phấn đấu cho tất cả các thành viên trong nhà trường"- cô Hương nhìn nhận. 

Bắt đầu từ năm học 2023-2024, TPHCM tổ chức thí điểm mô hình vinh danh HS tiêu biểu tại 12 đơn vị. Qua quá trình triển khai, theo hiệu trưởng các nhà trường, việc tổ chức mô hình vinh danh HS tiêu biểu đã đạt rất nhiều kết quả. Qua đó đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của HS được vinh danh, tuyên dương, vinh danh kịp thời những HS biểu để nhân rộng trong tập thể lớp, trường và lan toả ra cộng đồng, xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đánh giá mô hình vinh danh HS tiêu biểu không dựa vào thành tích, học tập, điểm số, thay vào đó là vinh danh những nỗ lực vượt lên chính mình, tấm gương ngườ tốt, việc tốt trong HS. Cùng với các tiêu chí của xây dựng "Trường học hạnh phúc" nhằm tạo cơ sở gắn kết các lực lượng trong nhà trường, qua đó tạo ra môi trường học tập tốt đẹp, mỗi ngày đến trường là một ngày vui cho HS và GV.


