Giáo dục

Hai giáo viên ở TP HCM được vinh danh "Nhà giáo dục số" khu vực châu Á

Đặng Trinh

(NLĐO) - Hai đại diện tiêu biểu của Việt Nam là các giáo viên giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762 của UBND TP HCM

Tin từ Diễn đàn Năng lực Công nghệ số khu vực châu Á năm 2025, đoàn đại biểu Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng đặc biệt. 

Trong đó, 2 đại diện tiêu biểu của Việt Nam là các giáo viên giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762 của UBND TP HCM, được vinh danh với giải thưởng Nhà Giáo Dục Số - ICDL Digital Educator Award.

Hai giáo viên nhận giải năm nay gồm, cô Cao Nguyễn Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn - TP HCM) và cô Nguyễn Thị Hậu - Trường THCS Hoa Lư, TP HCM).

Hai giáo viên ở TP HCM được vinh danh "Nhà giáo dục số" khu vực châu Á - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực Châu Á năm 2025

Nhà Giáo Dục Số - ICDL Digital Educator Award là giải thưởng nhằm khuyến khích và trao quyền cho các giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông (ICT) trong giảng dạy. 

Sáng kiến này hướng đến việc nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng ICT cho đội ngũ nhà giáo, giúp họ sử dụng một cách hiệu quả các công cụ số nhằm cải thiện chất lượng dạy và học. 

Tại diễn đàn, cô Nguyễn Thị Hậu đã trình bày tham luận về thành công của chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student, khi được triển khai trong các trường học ở Việt Nam, cùng những thay đổi tích cực trong ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao trải nghiệm học tập và chất lượng giáo dục. 

Hai giáo viên ở TP HCM được vinh danh "Nhà giáo dục số" khu vực châu Á - Ảnh 2.

Đoàn Việt Nam được vinh danh cho các hạng mục giải thưởng

Đề án 762 "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030" của UBND TP HCM là đề án hướng tới mục tiêu giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với một chương trình học thuật uy tín và sở hữu chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL, chứng chỉ này được công nhận toàn cầu.

Diễn đàn Năng lực Công nghệ số khu vực châu Á năm 2025 (ICDL Asia Digital Literacy 2025) năm nay được tổ chức tại tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số, đồng thời tạo nên một diễn đàn, nơi các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia CNTT và các đơn vị đào tạo chia sẻ những ứng dụng của kỹ năng số và giáo dục số trong khu vực châu Á, cũng như thảo luận về các xu hướng mới của ngành CNTT toàn cầu.

Cũng tại diễn đàn, EMG Education (đơn vị thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp theo đề án 5695 của UBND TP HCM) cũng là đại diện của Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải ICDL Premier Partner .

công nghệ số trường tiểu học đoàn đại biểu chương trình tiếng Anh đoàn Việt Nam nhà quản lý học sinh phổ thông kỹ năng số năng lực số
