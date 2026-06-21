Vinh Hiển, Minh Quân vô địch Giải Pickleball PPA Asia 500 tại Trung Quốc

Trong trận chung kết chiều 21-6, bộ đôi Việt Nam chạm trán Kenta Miyoshi và Robert Stirling ở nội dung đôi nam.

Set đầu diễn ra giằng co khi hai bên hòa 8-8, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định, họ bứt lên 10-8 và giành chiến thắng 11-9.

Sang set hai, đại diện Việt Nam duy trì thế trận ổn định, liên tục tạo khoảng cách điểm số trong lúc đối thủ mắc nhiều sai lầm. Vinh Hiển và Minh Quân khép lại trận đấu với chiến thắng 11-7, qua đó thắng chung cuộc 2-0 để lên ngôi vô địch.

Đây là danh hiệu PPA Asia thứ hai bộ đôi này đạt được trên đất Trung Quốc, sau chức vô địch đôi nam tại Hangzhou Open 2025.

Trước đó, bộ đôi của Việt Nam đã gây tiếng vang khi vượt qua chính Lý Hoàng Nam và tay vợt người Nhật Bản Yuta ở vòng tứ kết với tỉ số 11-9, 11-7. Ở trận bán kết, Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân thi đấu thăng hoa giành vé vào chung kết sau chiến thắng 2-0 (11-9, 11-2) trước cặp Zefeng Li (Trung Quốc) và Nicholas Wiseman (Mỹ).

Ngoài chức vô địch đôi nam, Trương Vinh Hiển còn giành hạng ba nội dung đơn nam sau màn lội ngược dòng đánh bại Harrison Brown với tỉ số 2-1 (8-11, 11-4, 11-6).

Tại PPA Asia 500 Beijing 2026, Hong Kit Wong vô địch đơn nam, Sahra Dennehy đăng quang đơn nữ, đồng thời cùng Yufei Long giành chức vô địch đôi nữ.