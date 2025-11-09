HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vĩnh Long: Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan 1 dự án

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Một dự án đường nội ô tại Vĩnh Long đã hoàn thành 7 năm nhưng vẫn chưa thể thanh quyết toán, người dân thì chưa được tái định cư.

Ngày 9-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến số 1, đường nội ô thị xã Trà Vinh (cũ).

Chưa thể thanh quyết toán

Dự án được triển khai từ năm 2006 với quy mô 8 làn xe, tổng vốn 160,8 tỉ đồng, do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Trà Vĩnh (cũ) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, năm 2009, dự án đã tạm dừng để thanh tra và sau đó kết thúc dự án.

Vĩnh Long: Dự án 7 năm chưa thanh quyết toán , dân chưa được tái định cư - Ảnh 1.

Sau 7 năm, đến nay dự án tuyến số 1 chưa thể thanh quyết toán được

Đến năm 2015, dự án được "lập lại" với quy mô 2 làn xe, chuyển sang hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao). Tổng mức đầu tư của dự án lập lại này là 142,7 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án lập lại), năm 2017, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh ký hợp đồng với nhà đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Bình An. Hợp đồng có giá trị 88 tỉ đồng, quy định phương thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất 2 bên đường với diện tích 34.420 m².

Một năm sau, 2 bên ký phụ lục hợp đồng. Đồng thời, điều chỉnh phương thức thanh toán bằng tiền có bù chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình theo thời gian trong hợp đồng.

Hợp đồng quy định giá đất giao cho nhà đầu tư được tính theo đơn giá năm 2015 (2.632.000 đồng/m²), trong khi công trình hoàn thành vào năm 2018.

Thanh tra kết luận nếu giao đất (34.420 m2) để thanh toán theo hợp đồng đã ký là không đúng theo quy định pháp luật về đất đai, còn thanh toán theo phụ lục hợp đồng thì không đúng quy định. Điều này gây ra vướng mắc khi thanh toán, hậu quả là đến nay dự án chưa thể thanh quyết toán được.

Năm 2018, UBND tỉnh Trà Vinh có công văn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thanh toán 71 tỉ đồng cho nhà đầu tư. Sau đó, công trình được đưa vào quản lý khai thác. Tuy nhiên, thanh tra xác định việc tạm ứng 71 tỉ đồng cho nhà đầu tư là không đúng quy định.

Dân vẫn chưa được tái định cư

Ngoài các sai phạm trên, thanh tra cũng rà soát các vướng mắc tồn đọng từ giai đoạn 1 của dự án (2006-2009).

Kết quả cho thấy phương án bồi thường, tái định cư được phê duyệt từ năm 2008-2009 có hàng loạt sai sót: bồi thường đất nông nghiệp bằng đất ở, giao đất ở vượt hạn mức quy định, xác định giá đất tái định cư và giá đất của dự án không đúng quy định… Hậu quả là dù phương án được duyệt từ gần 17 năm trước, đến nay chưa có hộ dân nào được bố trí tái định cư theo phương án.

Vĩnh Long: Dự án 7 năm chưa thanh quyết toán , dân chưa được tái định cư - Ảnh 2.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị hành chính, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt cá nhân, tập thể liên quan.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị xử lý hành chính, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt cá nhân, tập thể liên quan.

Trong đó, có ông Đỗ Văn Khê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh; ông Dương Văn Ni, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh; cùng các nguyên lãnh đạo, cán bộ Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh và Hội đồng Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng thị xã Trà Vinh.

Quá trình kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

