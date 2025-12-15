Vĩnh Long: Người phụ nữ Khmer vượt khó nuôi 2 con ăn học từ mô hình kinh tế kép

Bà Dư Thị Vith Chara Đa Ni ngụ ấp Cần Súc (xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, dân tộc Khmer) năm nay 44 tuổi, đang viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng.

Từ một cán bộ thư viện rồi làm đài truyền thanh xã, bà Ni đã mạnh dạn chuyển hướng, làm chủ mô hình kinh tế kết hợp nuôi ếch trong vèo và trồng cam sành thành công.

Hành trình tìm hướng đi mới

Theo lời bà Ni, trước đây, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn khi hai con đang tuổi ăn học. Sau khi nghỉ việc tại đài truyền thanh xã, khát vọng cải thiện kinh tế gia đình, đặc biệt là để lo cho tương lai học vấn của hai con, luôn thôi thúc bà tìm một hướng đi mới mẻ, thiết thực hơn.

Bà Ni tự ương giống ếch nên đỡ chi phí mua giống

Bà Ni được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã Ngãi Tứ đã trở thành điểm tựa vững chắc trong bước đầu khởi nghiệp của bà. Từ việc tư vấn chọn mô hình, hỗ trợ kỹ thuật đến kết nối học hỏi kinh nghiệm, bà nhận được sự đồng hành thiết thực.

Sau quá trình cân nhắc, đầu năm 2024, bà Ni quyết định lựa chọn mô hình kết hợp nuôi ếch thương phẩm trong vèo và trồng cam sành. Đây là hai hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu của vùng, mang lại hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất.

"Vợ chồng tôi chỉ có 2 công đất làm ruộng nên muốn khai thác thêm kinh tế phải nhờ sự trợ giúp của gia đình. Mẹ tôi cho mượn 11 công đất, với vốn có sẵn và vay mượn thêm của anh chị em, tôi trồng cam sành và làm 2 vèo nuôi ếch" – bà Ni tiết lộ.

Bà Ni cho biết vèo nuôi ếch này sẽ xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán 2026

Để trang bị kiến thức, bà tích cực tham gia các lớp tập huấn, đi tham quan học tập mô hình do Hội Nông dân xã tổ chức.

Những buổi học ấy đã giúp bà, một người hoàn toàn mới trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, hình dung rõ nét về quy trình kỹ thuật, cách phòng trị bệnh cho ếch và kinh nghiệm quản lý mô hình vườn – ao. Sự hỗ trợ "đúng người, đúng lúc" này đã thổi bùng lên quyết tâm và niềm tin để bà bắt tay vào thực hiện.

Thành công từ sự kiên trì và tỉ mỉ

Mọi sự khởi đầu chưa bao giờ là dễ dàng. Vụ ếch đầu tiên của bà Ni cũng đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật được học và sự chăm sóc tỉ mỉ, sau hai tháng thả nuôi, tỉ lệ ếch sống đạt được khoảng 70%.

Đây là một con số đáng khích lệ, minh chứng cho sự cần cù và khả năng tiếp thu nhanh của bà. Thành công bước đầu này chính là động lực để bà mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất cho những vụ tiếp theo.

Vườn cam sành của bà Ni đang cho trái, hiện nay giá đã tăng hơn trước

Hiện tại, mô hình của bà đã đi vào ổn định. Với hai vèo nuôi ếch, bà duy trì mật độ khoảng 6.000 con/vụ.

Ếch được nuôi theo phương pháp sạch, chú trọng kiểm soát môi trường nước và thức ăn, nên chất lượng thịt thơm ngon, được thương lái trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Khi ếch đạt trọng lượng thương phẩm, bà xuất bán với giá dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg. Sau khi trừ đi mọi chi phí, mỗi vụ nuôi ếch mang về cho bà lợi nhuận đáng kể.

Song song với ao vèo, vườn cam sành của bà cũng đang trong giai đoạn phát triển tốt, hứa hẹn một nguồn thu ổn định lâu dài. Không chỉ giỏi làm kinh tế, bà Ni cũng là người áp dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất. Đơn cử như khi tưới phân cho cam, thay vì thuê người, bà thuê hẳn một chiếc drone (máy bay không người lái) để phun.

Bà Ni cho hay: "Thuê nhân công phải vài người mới tưới hết vườn cam 11 công. Trong khi chỉ cần thuê 1 chiếc drone phun thuốc thì làm nhanh, thuốc rải đều. Tôi cũng đã đi học về cách bán hàng trên mạng nên tới khi thu hoạch cam sẽ ứng dụng trong bán hàng, không phụ thuộc thương lái".

Nguồn thu nhập từ mô hình tổng hợp này đã giúp kinh tế gia đình bà thay đổi rõ rệt. Quan trọng hơn, bà có đủ điều kiện để lo cho hai con ăn học đến nơi đến chốn. Thấy sự vất vả của mẹ cùng cha, hai con của bà là chị Phạm Dư Như Quỳnh (đang học ngành sư phạm mầm non) và em Phạm Hải Đăng (học lớp 9) cũng cố gắng học tập để có công việc ổn định sau này.

Chị Quỳnh chia sẻ: "Từ một công việc nhẹ nhàng nơi văn phòng, mẹ đã dũng cảm bước ra đồng ruộng, đối mặt với nắng mưa và vô vàn thử thách của nghề nông. Nguồn thu nhập ổn định từ mô hình trên đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình, quan trọng nhất, nó giúp giấc mơ học tập của hai chị em được chắp cánh".

Từ mô hình kinh tế kép đã giúp bà Ni vươn lên, có điều kiện chăm lo cho 2 con ăn học

Câu chuyện của bà Ni không chỉ là bài học về ý chí vươn lên làm giàu chính đáng ở tuổi không còn trẻ, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của sự đồng hành từ các tổ chức đoàn thể địa phương. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực đã trở thành bệ phóng giúp những phụ nữ dân tộc thiểu số như bà vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Ông Lê Hoàng An, Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ, cho rằng bà Ni là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm và tiếp thu cái mới. Từ một cán bộ, bà đã mạnh dạn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp và đạt được thành công đáng khích lệ.

Điều đáng quý ở bà Ni không chỉ là ý chí mà còn ở tư duy tiến bộ: bà biết tận dụng sự hỗ trợ của các đoàn thể để học hỏi, biết khéo léo huy động nguồn lực gia đình, và đặc biệt là mạnh dạn ứng dụng công nghệ (như drone) vào sản xuất.

"Thành công của bà không chỉ góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình, mà còn khẳng định hiệu quả của các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi sinh kế tại địa phương. Chúng tôi đánh giá cao mô hình này và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhân rộng, đồng thời kết nối thị trường bền vững, giúp bà Ni và nhiều hộ dân khác phát triển hơn nữa" – Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ nhấn mạnh.

Mời chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long cho biết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025" đã triển khai tổ chức tuyên truyền 35.000 cuộc với 1,5 triệu lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiếp cận. Có khoảng 90% cán bộ hội phụ nữ chuyên trách cấp xã và cán bộ các ban, ngành tham gia triển khai được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh (đạt 100% so với chỉ tiêu đề án); 80% hội viên được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Đáng chú ý, các cấp hội phối hợp các ngành liên quan, mời chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp để hướng dẫn chị em cách xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiếp cận vốn, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, cách bán hàng online, cách sử dụng các nền tảng thương mại điện tử và chuyển đổi số. Kết quả đã hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho 8.406 doanh nghiệp do phụ nữ quản lý mới thành lập về kỹ năng kinh doanh, quản lý, điều hành, cũng như kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tăng cường phối hợp với các ngân hàng, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn đối với hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn có ý chí tiếp cận thị trường.



