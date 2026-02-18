HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Vinicius Junior giúp Real Madrid tạm chiếm ưu thế trước Benfica ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Real Madrid từng bất ngờ để thua 2-4 trước Benfica ở lượt trận cuối vòng bảng (vòng phân hạng), tỉ số vừa đủ khiến "Kền kền trắng" văng khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu, phải đi tranh vòng play-off còn Benfica may mắn chen chân vào nhóm tranh vé vớt, thoát cảnh bị loại sớm.

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Benfica, Alvaro Carreras, giữ thế trận phòng ngự cho Real Madrid

Số phận run rủi để đôi bên gặp lại nhau ở loạt trận play-off định mệnh, mà lần này bên thua sẽ chính thức bị loại khỏi giải. 

Những cuộc chạm trán được dự báo có nhiều cảm xúc khi HLV José Mourinho có dịp gặp lại đội bóng cũ và sẽ không có chỗ cho bất kỳ mối quan hệ "riêng tư" nào. Trận đấu tại sân Da Luz rạng sáng 18-2 vì thế diễn ra khá thận trọng ở những phút đầu tiên.

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon - Ảnh 2.

Kylian Mbappe năng động nhưng không đóng góp được nhiều

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về đội khách khi Kylian Mbappe tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Anatoliy Trubin của Benfica kịp tung người cứu thua. Sức ép của Real Madrid tiếp tục gia tăng khi Arda Guler buộc Trubin phải trổ tài lần nữa. 

Tuy nhiên, Benfica cũng có lời đáp trả khi cú đánh đầu của Tomás Araujo khiến thủ môn đội khách Thibaut Courtois phải cảnh giác.

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon - Ảnh 3.

Amar Dedic của Benfica trong pha bóng tấn công

Thế trận giằng co được duy trì suốt hiệp một. Vinicius Junior và Mbappe liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà, trong khi cơ hội tốt nhất của Benfica thuộc về Fredrik Aursnes nhưng tiền vệ này không thắng được Courtois ở pha dứt điểm quyết định. Hai đội rời sân nghỉ giải lao mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai. Phút 48, Vinicius Junior thể hiện đẳng cấp khi đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải tuyệt đẹp vào góc cao, không cho Trubin cơ hội cản phá. 

Sau khi ghi bàn và có động tác ăn mừng khiến cổ động viên chủ nhà "khó chịu", Vinicius Junior ngay lập tức phải "trả giá"…

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon - Ảnh 4.

Vinicius Junior ghi bàn sau nỗ lực tuyệt vời đầu hiệp 2

Trận đấu rơi vào cảnh hỗn loạn không lâu sau đó. Vinicius báo với trọng tài về việc anh bị một cầu thủ Benfica – Gianluca Prestiani – buông ra lời lẽ có tính phân biệt chủng tộc, hành vi bị UEFA lẫn FIFA nghiêm cấm. 

Trận đấu phải tạm dừng gần 10 phút theo quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA nhưng không có bất cứ động thái xử phạt nào. Bầu không khí trên sân vì thế trở nên cực kỳ căng thẳng.

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon - Ảnh 5.

Real Madrid duy trì lợi thế dẫn bàn

Khi bóng lăn trở lại, Real Madrid vẫn là đội kiểm soát tốt hơn. Vinicius suýt lập cú đúp khi cú sút đổi hướng của anh buộc Trubin phải phản xạ xuất sắc. Trong khi đó, Benfica gặp nhiều khó khăn trong việc tạo sức ép thực sự lên khung thành Courtois.

Cao trào nổ ra ở cuối trận khi HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng gay gắt với trọng tài. Những phút bù giờ còn chứng kiến nhiều vật thể bị ném từ khán đài xuống sân, càng làm tăng tính hỗn loạn của trận đấu.

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon - Ảnh 6.

HLV Jose Mourinho nhận thẻ đỏ, không thể chỉ đạo Benfica trận lượt về ở Madrid

Chung cuộc, Real Madrid thắng 1-0 và nắm lợi thế trước trận lượt về tại Bernabéu vào tuần tới. "Los Blancos" sáng cửa sáng giành vé đi tiếp, còn Benfica sẽ phải hy vọng tạo nên màn ngược dòng rất khó khăn trên đất Tây Ban Nha.

