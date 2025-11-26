Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

Lần gần nhất Jose Mourinho dẫn dắt một CLB tại Champions League (không tính vòng loại) là Tottenham mùa 2019-2020. "Gà trống" khi đó thắng Olympiacos 4-2 ở lượt áp chót vòng bảng ngày 26-11-2019. Tottenham toàn thua sau đó, khi lần lượt thất bại trước Bayern Munich 1-3 ở lượt cuối vòng bảng, rồi thua RB Leipzig 0-1 và 0-3 qua hai lượt trận vòng 1/8.



Jose Mourinho chờ chiến thắng suốt 6 năm

Tình hình Benfica tại Champions League mùa này cũng chẳng mấy sáng sủa, kể cả khi có Jose Mourinho về dẫn dắt. Đại diện Bồ Đào Nha đã thua cả 4 lượt trận đầu tiên, gồm ba trận dưới trướng Mourinho (thua Leverkusen 0-1, Chelsea 0-1 và Newcastle 0-3). Ở trận ra quân khi còn do Bruno Lage dẫn dắt, Benfica thua Qarabag 2-3.

Chạm trán đội chót bảng Ajax ở lượt trận thứ 5 là cơ hội để Benfica tìm kiếm cơ hội đi tiếp ở Champions League. Đội bóng Hà Lan đã thua 7 trận liên tiếp tại cúp châu Âu và cơn khủng hoảng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trước khi tiếp đón Benfica cũng đang thi đấu rất trầy trật.

Bàn mở tỉ số chớp nhoáng

Trước đối thủ đang tuyệt vọng, Jose Mourinho cho thấy sự thực dụng của chính ông khi chấp nhận để Benfica kiểm soát bóng chỉ 37%. Tuy nhiên, chất lượng dứt điểm đã làm nên sự khác biệt. Ngay phút thứ 6, Benfica đã có bàn thắng mở tỉ số đầy kịch tính. Từ tình huống phạt góc, sau cú đánh đầu bị thủ môn Vitezslav Jaros cản phá, hậu vệ Samuel Dahl đã nhanh chân đá bồi chéo góc đầy uy lực, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Samuel Dahl (26) khai thông thế bế tắc cho Benfica

Ajax bất lực

Mặc dù có lợi thế sân nhà, Ajax lại bế tắc đến đáng báo động. Dưới sự chỉ huy của trung vệ António Silva, hàng thủ Benfica chơi vô cùng tập trung. Cơ hội rõ rệt nhất của Ajax là cú vô lê của đội trưởng Davy Klaassen nhưng lại quá hiền.

Benfica đã ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ một pha phản công, Leandro Barreiro bật tường đẹp mắt với Fredrik Aursnes rồi tung cú dứt điểm tung nóc lưới, khép lại trận đấu với cách biệt hai bàn, nhận về những điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này.

Leandro Barreiro ấn định chiến thắng 2-0 cho Benfica

Chiến thắng này không chỉ giúp Benfica giải tỏa áp lực sau chuỗi 4 trận thua trước đó (3 trận dưới thời Mourinho) mà còn cứu vãn hy vọng đi tiếp. Nhà cầm quân 62 tuổi thừa nhận: "Một chuyện là chơi để thắng, chuyện khác là phải thắng bằng mọi giá. Áp lực ấy rất khác".

HLV Mourinho cho rằng đội bóng của ông đã có lúc "hỗn loạn" trong 10 phút cuối hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp hai, sự chắc chắn và kỷ luật đã được thiết lập. Ông nhận định: "Cảm giác của tôi là, kể cả nếu đá thêm 150 phút, Ajax cũng không thể ghi bàn".

Thủ môn Anatoliy Trubin (Benfica) đối đầu các chân sút Ajax

Với thất bại thứ 5 mùa này trên tổng số tám lần gục ngã liên tiếp tại cúp châu Âu, Ajax tiếp tục dậm chân ở cuối bảng với 0 điểm, đối mặt với nguy cơ cao bị loại sớm. Benfica, ngược lại, đã có cú hích tinh thần cực lớn để sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ ở các vòng đấu tới.