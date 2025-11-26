Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Benfica đánh bại chủ nhà Ajax với tỉ số 2-0 rạng sáng 26-11, giúp HLV Jose Mourinho có được chiến thắng đầu tiên tại Champions League sau 6 năm.

Lần gần nhất Jose Mourinho dẫn dắt một CLB tại Champions League (không tính vòng loại) là Tottenham mùa 2019-2020. "Gà trống" khi đó thắng Olympiacos 4-2 ở lượt áp chót vòng bảng ngày 26-11-2019. Tottenham toàn thua sau đó, khi lần lượt thất bại trước Bayern Munich 1-3 ở lượt cuối vòng bảng, rồi thua RB Leipzig 0-1 và 0-3 qua hai lượt trận vòng 1/8.

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm - Ảnh 1.

Jose Mourinho chờ chiến thắng suốt 6 năm

Tình hình Benfica tại Champions League mùa này cũng chẳng mấy sáng sủa, kể cả khi có Jose Mourinho về dẫn dắt. Đại diện Bồ Đào Nha đã thua cả 4 lượt trận đầu tiên, gồm ba trận dưới trướng Mourinho (thua Leverkusen 0-1, Chelsea 0-1 và Newcastle 0-3). Ở trận ra quân khi còn do Bruno Lage dẫn dắt, Benfica thua Qarabag 2-3.

Chạm trán đội chót bảng Ajax ở lượt trận thứ 5 là cơ hội để Benfica tìm kiếm cơ hội đi tiếp ở Champions League. Đội bóng Hà Lan đã thua 7 trận liên tiếp tại cúp châu Âu và cơn khủng hoảng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trước khi tiếp đón Benfica cũng đang thi đấu rất trầy trật.

Bàn mở tỉ số chớp nhoáng

Trước đối thủ đang tuyệt vọng, Jose Mourinho cho thấy sự thực dụng của chính ông khi chấp nhận để Benfica kiểm soát bóng chỉ 37%. Tuy nhiên, chất lượng dứt điểm đã làm nên sự khác biệt. Ngay phút thứ 6, Benfica đã có bàn thắng mở tỉ số đầy kịch tính. Từ tình huống phạt góc, sau cú đánh đầu bị thủ môn Vitezslav Jaros cản phá, hậu vệ Samuel Dahl đã nhanh chân đá bồi chéo góc đầy uy lực, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm - Ảnh 2.

Samuel Dahl (26) khai thông thế bế tắc cho Benfica

Ajax bất lực

Mặc dù có lợi thế sân nhà, Ajax lại bế tắc đến đáng báo động. Dưới sự chỉ huy của trung vệ António Silva, hàng thủ Benfica chơi vô cùng tập trung. Cơ hội rõ rệt nhất của Ajax là cú vô lê của đội trưởng Davy Klaassen nhưng lại quá hiền.

TIN LIÊN QUAN

Benfica đã ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ một pha phản công, Leandro Barreiro bật tường đẹp mắt với Fredrik Aursnes rồi tung cú dứt điểm tung nóc lưới, khép lại trận đấu với cách biệt hai bàn, nhận về những điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này.

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm - Ảnh 3.

Leandro Barreiro ấn định chiến thắng 2-0 cho Benfica

Chiến thắng này không chỉ giúp Benfica giải tỏa áp lực sau chuỗi 4 trận thua trước đó (3 trận dưới thời Mourinho) mà còn cứu vãn hy vọng đi tiếp. Nhà cầm quân 62 tuổi thừa nhận: "Một chuyện là chơi để thắng, chuyện khác là phải thắng bằng mọi giá. Áp lực ấy rất khác".

HLV Mourinho cho rằng đội bóng của ông đã có lúc "hỗn loạn" trong 10 phút cuối hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp hai, sự chắc chắn và kỷ luật đã được thiết lập. Ông nhận định: "Cảm giác của tôi là, kể cả nếu đá thêm 150 phút, Ajax cũng không thể ghi bàn".

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm - Ảnh 4.

Thủ môn Anatoliy Trubin (Benfica) đối đầu các chân sút Ajax

Với thất bại thứ 5 mùa này trên tổng số tám lần gục ngã liên tiếp tại cúp châu Âu, Ajax tiếp tục dậm chân ở cuối bảng với 0 điểm, đối mặt với nguy cơ cao bị loại sớm. Benfica, ngược lại, đã có cú hích tinh thần cực lớn để sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ ở các vòng đấu tới.

Tin liên quan

Man City gục ngã trước Leverkusen, Pep Guardiola nhận cột mốc đáng quên

Man City gục ngã trước Leverkusen, Pep Guardiola nhận cột mốc đáng quên

(NLĐO) – Man City đứt chuỗi 23 trận bất bại sân nhà tại cúp châu Âu còn Pep chào đón trận đấu thứ 100 dẫn dắt Man City tại Champions League bằng trận thua sốc.

Quật ngã Barcelona, Chelsea vào Top 8 Champions League

(NLĐO) – Không ai còn nhận ra hình ảnh đoàn quân chinh phục Barcelona khi họ bị Chelsea đánh bại tả tơi ở London tại lượt trận vòng bảng thứ 5 Champions League.

Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Champions League

(NLĐO) - Màn trình diễn thuyết phục của Arsenal từ đầu mùa trên mọi mặt trận giúp họ được đánh giá rất cao tại đấu trường danh giá Champions League.

Jose Mourinho vòng bảng Champions League Ajax Benfiica Ajax 0-2 Benfica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo