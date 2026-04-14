AI 365

VinSpace của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ phóng vệ tinh “Make in Vietnam” lên quỹ đạo năm 2027

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Mục tiêu của VinSpace là thương mại hoá các ứng dụng vệ tinh phục vụ trực tiếp cho lĩnh vực viễn thông và viễn thám.

Theo định hướng của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), VinSpace sẽ từng bước làm chủ năng lực chế tạo và chính thức đưa những vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 2027.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đồng thời xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng chuyên dụng, bao gồm các hệ thống phòng sạch, trang thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng với tiến độ đã đặt ra.

VinSpace sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh với các đối tác ở cả trong và ngoài nước nhằm phát triển một hệ sinh thái công nghệ vũ trụ toàn diện bao trùm các khâu: kỹ thuật – vận hành – khai thác.

Mục tiêu của VinSpace là thương mại hóa các ứng dụng vệ tinh phục vụ trực tiếp cho lĩnh vực viễn thông và viễn thám... từ đó từng bước mở rộng thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho tập đoàn.

Công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ phóng vệ tinh siêu nhỏ “Make in Vietnam” lên quỹ đạo năm 2027 - Ảnh 1.

VinSpace là công ty nghiên cứu và chế tạo chùm vệ tinh cỡ nhỏ

Công ty CP VinSpace được thành lập vào tháng 11-2025, với vốn điều lệ 300 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, tập trung vào nghiên cứu chế tạo chùm vệ tinh siêu nhỏ "Make in Vietnam" nhằm cung cấp các ứng dụng viễn thông, viễn thám... phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Công ty đăng ký hoạt động 6 ngành nghề, gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, sản xuất máy bay - tàu vũ trụ và máy móc liên quan, vận tải hàng hóa hàng không, hoạt động viễn thông vệ tinh, hoạt động viễn thông khác.

Ngoài VinSpace, một số thương hiệu khác trong hệ sinh thái của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tập trung vào nghiên cứu công nghệ cao như VinRobotics (Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và tích hợp người máy thông minh); VinMotion (nghiên cứu và ứng dụng công nghệ người máy đa năng) hay VINDYNAMICS (nghiên cứu và phát triển người máy hình người).

Tin liên quan

AI có thể trực tiếp điều khiển robot, máy móc

AI có thể trực tiếp điều khiển robot, máy móc

Ngày 20-12, Sự kiện Zalo AI Summit 2025 với chủ đề "Việt Nam trong kỷ nguyên AI" do Zalo tổ chức đã diễn ra tại TP HCM.

Lộ diện nhà máy tại Việt Nam sản xuất linh kiện cho công ty vũ trụ SpaceX của Elon Musk

(NLĐO) - Nhà máy Wistron ở tỉnh Hà Nam (Việt Nam) được cho là trở thành trung tâm sản xuất linh kiện mới cho công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Vào vũ trụ bằng thang máy không dây

Tập đoàn xây dựng nổi tiếng Nhật Bản Obayashi Corporation dự định trong năm 2025 sẽ bắt tay vào thi công "thang máy vũ trụ" nối Trái đất với không gian.

tập đoàn vingroup Phạm Nhật Vượng vinspace
