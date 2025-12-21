AI có thể trực tiếp điều khiển robot, máy móc

Tại chương trình, chia sẻ về xu hướng phát triển của AI, PGS-TS Quản Thành Thơ, giảng viên Khoa học máy tính tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, cho rằng AI đang chuyển từ các AI Agents (AI làm theo lệnh - chỉ xử lý từng công việc cụ thể) sang Agentic AI (AI tự chủ - có khả năng tự động xử lý các tác vụ). Agentic AI có thể tự lập kế hoạch, phối hợp nhiều hệ thống AI khác nhau để cùng giải quyết một mục tiêu, đồng thời kiểm tra và phản biện lẫn nhau, qua đó giảm sai sót và nâng cao độ tin cậy khi ứng dụng AI vào các quy trình quan trọng.

TS Trần Minh Quân, chuyên gia cao cấp Phát triển công nghệ tại NVIDIA, chia sẻ về sự dịch chuyển của AI

Theo TS Trần Minh Quân, chuyên gia cao cấp Phát triển công nghệ tại NVIDIA, xu hướng AI trong tương lai sẽ dịch chuyển từ Generative AI (AI tạo nội dung) sang Physical AI (AI vật lý) - nơi AI không chỉ tạo ra văn bản hay hình ảnh mà còn trực tiếp điều khiển robot, máy móc trong thế giới thực. Physical AI kết hợp các mô hình AI nền tảng với robot và máy móc trong thế giới thực, giúp hệ thống có thể nhìn, cảm nhận môi trường xung quanh và thực hiện các thao tác điều khiển tương ứng. "Cách tiếp cận này mở ra khả năng ứng dụng robot và xe tự hành vào những công việc nguy hiểm hoặc dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người" - TS Quân chia sẻ.