VKSND Tối cao phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm, liên quan vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Ngày 13-10, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng đã ký thông báo "Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm" gửi bà N.T.H (ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long - mẹ ruột em N.N.B.Tr) cùng luật sư.

Theo đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Ngày 6-5, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong

Trước đó, ngày 29-9, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng chưa nhận được tài liệu do VKSND Khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao.

Đến nay, VKSND Khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu. Vì vậy, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo: Ngày 13-10, cơ quan này đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục xác minh, giải quyết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại Tỉnh lộ 901 đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em N.N.B.Tr. (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha em Tr.) nhiều lần khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Hai em của Tr. thắp hương cho chị

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm.

Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.V.B.T.

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà H. cùng luật sư lên thông báo kết quả giám định tâm thần đối với tài xế T. Theo đó, ông T. mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình…