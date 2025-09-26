HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kết quả giám định tâm thần của tài xế trong vụ tai nạn giao thông “chấn động” ở Vĩnh Long

Ca Linh

(NLĐO) - Kết luận giám định nêu: “Hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình”

Chiều 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc với bà N.T.H (ngụ xã Trà Côn, mẹ của nữ sinh N.N.B.Tr) và luật sư để thông báo về kết luận giám định đối với N.V.B.T (SN 1992; tài xế gây ra tai nạn làm nữ sinh Tr. tử vong).

Kể từ thời điểm bị bắn đến nay, tài xế có bệnh lý tâm thần

Theo đó, căn cứ bản kết luận giám định ngày 16-9 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đối với tài xế T. như sau:

Kết luận theo tiêu chuẩn y học : Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28-4) thì đương sự không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28-4) và hiện tại: Đương sự có bệnh lý tâm thần, cụ thể là "mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác".

Kết quả giám định tâm thần của tài xế trong vụ tai nạn giao thông “chấn động” ở Vĩnh Long- Ảnh 1.

Hai em của Tr. thắp hương cho chị

Kết luận về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi : Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); căn cứ vào khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng giám định trong từng thời điểm, đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc, các giám định viên tham gia giám định thảo luận và xác định đối tượng giám định có tình trạng nhận thức, điều khiển hành vi sau đây:

- Tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm tội: Đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

- Hiện tại: Đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình.

Bà N.T.H cho biết bà không đồng ý với kết luận giám định nêu trên và đã đề nghị đưa tài xế T. đi giám định tâm thần lại tại bệnh viện mà gia đình bà chỉ định.

Vụ án chấn động dư luận

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại tại Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em N.N.B.Tr.

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha em Tr.) nhiều lần khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm.

Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.V.B.T.

Tin liên quan

Vụ TNGT làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia hạn thời gian điều tra 2 tháng

Vụ TNGT làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia hạn thời gian điều tra 2 tháng

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định gia hạn điều tra vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong thêm 2 tháng.

Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao?

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc thắc mắc trường hợp tài xế mất khả năng nhận thức và tương tác thì vụ án được xử lý như thế nào.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

(NLĐO) – Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60

tai nạn giao thông giám định tâm thần Vĩnh Long
