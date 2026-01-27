VN-Index giảm điểm phiên thứ 6 liên tiếp, áp lực điều chỉnh vẫn chưa buông tha

Áp lực điều chỉnh vẫn chưa buông tha thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi 2 phiên giảm mạnh liên tục. Phiên giao dịch ngày 27-1 ghi nhận tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền mua lên gần như vắng bóng khiến chỉ số chính tiếp tục trượt dốc.



Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,22 điểm (tương đương 0,72%), lùi sâu về mốc 1.830,50 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp của chỉ số này, khiến thành quả tăng giá đầu năm đang dần bị thu hẹp.

Tâm điểm tiêu cực của thị trường hôm nay dồn về nhóm bất động sản và xây dựng. Cổ phiếu VHM (Vinhomes) chịu áp lực bán dữ dội, đóng cửa ở mức giá sàn, trở thành gánh nặng lớn nhất kéo lùi điểm số chung.

Đáng chú ý, cổ phiếu VCG (Vinaconex) cũng tiếp tục giảm kịch sàn phiên thứ 2 liên tiếp, "bốc hơi" 6,8% thị giá. Đà bán tháo tại mã này được cho là xuất phát từ những thông tin tiêu cực chưa được kiểm chứng lan truyền trên các diễn đàn tài chính.

Thị trường phân hoá mạnh trong phiên giao dịch 27-1.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi, nỗ lực đóng vai trò "trụ đỡ" để ngăn thị trường không rơi sâu hơn. Dòng tiền đầu cơ chảy mạnh vào nhóm này giúp hàng loạt mã bứt phá ngoạn mục: GAS (PV Gas) tăng kịch trần 7%, PVD tăng sát trần 6,8%, và PLX tăng 6,5%.

Tuy nhiên, nỗ lực của nhóm dầu khí là không đủ khi thanh khoản thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 25.110 tỉ đồng, mức thấp kỷ lục trong hơn hai tuần qua. Sự "mất hút" của thanh khoản cho thấy dòng tiền lớn đang chọn cách đứng ngoài quan sát trước những biến động khó lường của tin đồn và áp lực điều chỉnh.

Thêm một điểm trừ cho phiên hôm nay là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị 106,04 tỉ đồng trên sàn HoSE. Dù giá trị bán ròng không quá lớn so với các phiên trước nhưng việc họ liên tục xả hàng trong bối cảnh thị trường đi xuống đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý chung.

Về độ rộng thị trường, sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ với 170 mã giảm và 139 mã tăng, cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế chủ động trên bảng điện tử.