Kinh tế

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, sao nhiều nhà đầu tư vẫn kém vui?

V.Vinh

(NLĐO) - VN-Index vượt mốc 1.800 điểm nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup, trong khi nhiều mã cổ phiếu khác chìm trong sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 15-4, tâm lý hứng khởi tiếp tục duy trì giúp thị trường mở cửa với khoảng trống tăng giá. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhiều nhóm ngành trong phiên chiều khiến chỉ số có thời điểm chững lại.

Nhờ lực đỡ từ các mã trụ cột, VN-Index chốt phiên vẫn tăng 25 điểm (+1,41%), vượt ngưỡng tâm lý quan trọng và đóng cửa tại 1.800,65 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE duy trì ở mức khá, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 910,7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 24.431 tỉ đồng. Rổ VN30 tăng 15,05 điểm, lên 1.961,60 điểm, với giá trị giao dịch đạt hơn 12.339 tỉ đồng.

Tâm điểm thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup khi đồng loạt bứt phá. Cổ phiếu VIC bật lên giá trần với mức tăng 6,9%, VHM cũng tăng tới 6,3% và VPL, VRE cùng tăng 5%. Thống kê cho thấy riêng VIC đóng góp 18,75 điểm cho VN-Index, trong khi VHM đóng góp thêm 7,04 điểm, trở thành lực kéo chính giúp chỉ số vượt mốc 1.800 điểm.

- Ảnh 2.

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup

Bên cạnh đó, thị trường cũng được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu ngân hàng và hàng không. Các mã như VCB (+1%), SHB (+2%) và VJC (+6,8%) duy trì sắc xanh, lần lượt đóng góp 1,07 điểm, 0,32 điểm và 1,43 điểm vào đà tăng chung.

Ở chiều ngược lại, sau phiên tăng mạnh trước đó, nhóm cổ phiếu thép nhanh chóng suy yếu trước áp lực chốt lời ngắn hạn. Các mã đầu ngành đồng loạt giảm như HPG (-1,8%), HSG (-1,2%), NKG (-1,7%) và VGS (-2,4%). Trong đó, HPG tác động tiêu cực nhất, lấy đi 0,81 điểm của VN-Index. Cùng xu hướng, một số blue-chip như STB, MWG, FPT cũng quay đầu giảm, tạo áp lực lên thị trường.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng 274,34 tỉ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung mạnh ở FPT với giá trị 432,35 tỉ đồng, tiếp đến là VHM (119,56 tỉ đồng) và STB (87,52 tỉ đồng). Ở chiều mua, khối ngoại gom mạnh VIC với 374,2 tỉ đồng, cùng các mã VCB (64,75 tỉ đồng) và SSI (62 tỉ đồng).

Đà tăng của thị trường ngày 15-4 không chỉ đến từ dòng tiền mà còn được hỗ trợ bởi thông tin vĩ mô tích cực. Diễn biến “hạ nhiệt” trong đàm phán Mỹ - Iran giúp giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó kìm hãm đà tăng của giá dầu toàn cầu.

Trong nước, kỳ vọng nâng hạng thị trường từ FTSE Russell tiếp tục tạo hiệu ứng tâm lý tích cực. Đồng thời, thị trường bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, với thông tin ban đầu cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng khả quan và bất động sản có dấu hiệu phục hồi, thu hút dòng tiền.

Việc VN-Index đóng cửa trên mốc 1.800 điểm được giới phân tích đánh giá là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng trung hạn. Tuy vậy, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền đang luân chuyển và sàng lọc mạnh.

VN-Index lên cao nhất trong hơn 5 tuần, cổ phiếu thép bất ngờ nổi sóng

(NLĐO) - Tiếp nối đà phục hồi, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận một nhịp khởi sắc đồng đều và rực rỡ với cú bứt phá ngoạn mục của nhóm thép

VN-Index tiếp tục tăng điểm

(NLĐO) - Bất chấp những tin tức kém khả quan từ Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam phiên đầu tuần vẫn ghi nhận phiên phục hồi thứ hai liên tiếp

VN-Index tăng gần 80 điểm, nhà đầu tư "hốt bạc" sau chuỗi ngày gồng lỗ

(NLĐO) - Gạt bỏ tâm lý thận trọng, thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá vô cùng mạnh trong ngày 8-4 khi đón nhận cùng lúc nhiều thông tin tích cực

