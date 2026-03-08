HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VN-Index mất hơn 113 điểm trong 1 tuần, chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu ở "vùng quá bán"

Thực hiện: Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Ngoài tác động từ chiến sự Trung Đông, tuần qua VN-Index còn chịu áp lực đáng kể từ hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tháng 3 với diễn biến kém tích cực khi VN-Index giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6-3, chỉ số này đóng cửa ở 1.767 điểm, mất hơn 40 điểm so với phiên trước đó. So với cuối tuần trước, chỉ số này đã bốc hơi hơn 113 điểm, mức giảm rất mạnh chỉ trong thời gian ngắn, tương tự với "cú sốc thuế quan" hồi tháng 4-2025.

Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, khiến nhà đầu tư vô cùng lo lắng. Đặc biệt trong phiên cuối tuần, lực bán mạnh đã khiến nhiều cổ phiếu giảm sâu, kéo chỉ số chung đi xuống.

Trên thị trường, ngoại trừ một số nhóm ngành hưởng lợi từ diễn biến giá dầu như dầu khí, hóa chất và vận tải biển có mức tăng tích cực, phần lớn các nhóm cổ phiếu còn lại đều chìm trong sắc đỏ.

- Ảnh 1.

Chứng khoán đang bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Trung Đông

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng ngoài tác động từ yếu tố địa chính trị, VN-Index còn chịu áp lực đáng kể từ hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại. Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị hơn 6.000 tỉ đồng, dù chỉ còn khoảng một tháng nữa Việt Nam sẽ được FTSE Russell xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán.

Theo ông Phong, đà giảm hiện tại khiến VN-Index gần như xóa sạch nhịp hồi phục trước Tết Nguyên đán. Nếu áp lực bán tiếp tục duy trì, xu hướng điều chỉnh có thể còn kéo dài trong những phiên đầu tuần tới.

Trong khi đó, giá dầu thế giới đang tăng mạnh, tiệm cận mốc 90 USD/thùng do tác động từ xung đột tại Trung Đông. 

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng xu hướng này có thể đảo chiều nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt hoặc nếu Mỹ có động thái can thiệp nhằm ổn định thị trường năng lượng.

Một điểm đáng chú ý là nhiều thông tin tích cực trong nước, như lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán hay Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, vẫn chưa đủ để hỗ trợ thị trường. Thậm chí, nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng – vốn được kỳ vọng hưởng lợi – lại ghi nhận diễn biến kém tích cực.

Ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT, cho biết nhóm cổ phiếu chứng khoán thường phản ứng rất nhanh với biến động của thị trường. Khi thanh khoản suy giảm, doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán bị ảnh hưởng. Đồng thời, khi thị trường đi xuống, hoạt động tự doanh và nhu cầu vay ký quỹ (margin) cũng giảm, khiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành chịu tác động gần như ngay lập tức.

Đối với nhóm ngân hàng, ông Huy cho rằng ngành này cũng chịu ảnh hưởng từ diễn biến chung của thị trường. Đặc biệt, với các ngân hàng thương mại nhà nước, việc phân bổ hạn mức tín dụng và ưu tiên cho vay các dự án trọng điểm có thể khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp do lãi suất ưu đãi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu nhóm ngân hàng quốc doanh gần đây có diễn biến kém tích cực hơn.

Tuy vậy, ở góc nhìn dài hạn, ông Huy đánh giá định giá của nhiều cổ phiếu chứng khoán hiện đã trở nên hợp lý hơn so với giai đoạn 3-6 tháng trước. Bên cạnh đó, triển vọng của thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 vẫn được đánh giá tích cực, nhờ các yếu tố như mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khả năng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

