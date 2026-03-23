VN-Index tiếp tục bốc hơi gần 57 điểm, xuyên thủng đáy 1.600 điểm

Sự hoang mang của giới đầu tư đã kích hoạt làn sóng bán tháo ngay từ phiên sáng và kéo dài dai dẳng đến tận lúc đóng cửa.

Khép lại phiên giao dịch đầy giông bão, VN-Index rơi tự do 56,64 điểm (tương đương mức giảm 3,44%), lùi sâu về mốc 1.591,17 điểm. Sức ép bán tháo khổng lồ đẩy thanh khoản trên sàn HoSE vọt lên mức hơn 28.886 tỉ đồng.

Đây là phiên giảm mạnh thứ 3 liên tục của thị trường. VN-Index mất tổng cộng gần 123 điểm. Còn tính từ đầu tháng 3 đến nay, chỉ số này đã mất đúng 300 điểm, tương ứng 15% giá trị.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 317 mã giảm giá, trong đó 38 mã giảm kịch sàn; chỉ có 33 mã tăng giá nhẹ không đủ nâng đỡ cả thị trường.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng giảm sốc khi bốc hơi 56,94 điểm (-3,17%), chốt tại 1.741,05 điểm. Hai sàn còn lại cũng chung số phận bi đát: HNX-Index rớt 5,92 điểm (-2,43%) về 237,54 điểm, và UPCoM-Index giảm 3,04 điểm (-2.46%) lùi về 120,73 điểm.

Nhìn vào bảng điện tử, hàng loạt nhóm ngành xương sống đều đổ gục. Các rổ chỉ số ngành như năng lượng (-5,09%), bất động sản (-4,8%), viễn thông (-4,70%) và vật liệu cơ bản (-4,24%) ghi nhận mức giảm khốc liệt nhất.

Sắc đỏ và xanh lơ phủ kín bảng điện tử trong phiên giao dịch ngày 23-3

Tại nhóm VN30, ranh giới giữa sắc đỏ và màu xanh lơ (giảm sàn) trở nên vô cùng mỏng manh. Hàng loạt "ông lớn" bị ép bán đến mức giá sàn "trắng bên mua" như GVR (-7%), VIC (-7%), và MWG (-6,9%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn được kỳ vọng là bệ đỡ cuối cùng, cũng đồng loạt gãy gục trước sức ép của dòng tiền thoát hàng. Những cái tên trụ cột như VPB (-4,2%), SHB (-3,4%) hay BID (-3,3%) đều chìm sâu, gây tổn thất nặng nề cho chỉ số chung.

Làn sóng xả hàng cũng càn quét không thương tiếc qua nhóm bất động sản, chứng khoán và thép. Biến động vĩ mô khốc liệt khiến việc nắm giữ các mã nhạy cảm với thị trường như DIG, HCM hay VGS trở thành một thử thách tâm lý cực đại khi các chỉ số ngành này bị dìm sâu xuống đáy.

Đổ thêm dầu vào ngọn lửa hoảng loạn trong phiên giao dịch lịch sử này là động thái tháo chạy dứt khoát của dòng vốn ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng sức ép đè nặng lên chỉ số khi bán bán ròng xấp xỉ 513 tỉ đồng chỉ riêng trên sàn HoSE.

Động thái xả hàng dồn dập này diễn ra đồng pha với bức tranh chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của các thị trường trọng điểm tại khu vực châu Á.

Những lo ngại về lạm phát neo cao do biến động giá dầu từ chảo lửa Trung Đông đã khiến giới đầu tư quốc tế ồ ạt rút vốn khỏi các tài sản rủi ro. Tâm lý phòng thủ lên ngôi, đi kèm với hiện tượng bán giải chấp (call margin) chéo và cắt lỗ bằng mọi giá từ nhà đầu tư trong nước đã cộng hưởng, tạo thành vòng xoáy dìm thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào một trong những phiên suy giảm khốc liệt nhất.