VN-Index tiếp tục bốc hơi gần 57 điểm, xuyên thủng đáy 1.600 điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VN-Index tiếp tục bốc hơi gần 57 điểm, xuyên thủng đáy 1.600 điểm

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 23-3 lại chứng kiến một đợt bán tháo trên diện rộng, chính thức ép VN-Index chìm sâu dưới mốc tâm lý 1.600 điểm

Sự hoang mang của giới đầu tư đã kích hoạt làn sóng bán tháo ngay từ phiên sáng và kéo dài dai dẳng đến tận lúc đóng cửa.

Khép lại phiên giao dịch đầy giông bão, VN-Index rơi tự do 56,64 điểm (tương đương mức giảm 3,44%), lùi sâu về mốc 1.591,17 điểm. Sức ép bán tháo khổng lồ đẩy thanh khoản trên sàn HoSE vọt lên mức hơn 28.886 tỉ đồng.

Đây là phiên giảm mạnh thứ 3 liên tục của thị trường. VN-Index mất tổng cộng gần 123 điểm. Còn tính từ đầu tháng 3 đến nay, chỉ số này đã mất đúng 300 điểm, tương ứng 15% giá trị.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 317 mã giảm giá, trong đó 38 mã giảm kịch sàn; chỉ có 33 mã tăng giá nhẹ không đủ nâng đỡ cả thị trường.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng giảm sốc khi bốc hơi 56,94 điểm (-3,17%), chốt tại 1.741,05 điểm. Hai sàn còn lại cũng chung số phận bi đát: HNX-Index rớt 5,92 điểm (-2,43%) về 237,54 điểm, và UPCoM-Index giảm 3,04 điểm (-2.46%) lùi về 120,73 điểm.

Nhìn vào bảng điện tử, hàng loạt nhóm ngành xương sống đều đổ gục. Các rổ chỉ số ngành như năng lượng (-5,09%), bất động sản (-4,8%), viễn thông (-4,70%) và vật liệu cơ bản (-4,24%) ghi nhận mức giảm khốc liệt nhất.

VN - Index giảm sâu dưới 1 . 600 Điểm: Thị trường chứng khoán Việt Nam khủng hoảng 2026 - Ảnh 1.

Sắc đỏ và xanh lơ phủ kín bảng điện tử trong phiên giao dịch ngày 23-3

Tại nhóm VN30, ranh giới giữa sắc đỏ và màu xanh lơ (giảm sàn) trở nên vô cùng mỏng manh. Hàng loạt "ông lớn" bị ép bán đến mức giá sàn "trắng bên mua" như GVR (-7%), VIC (-7%), và MWG (-6,9%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn được kỳ vọng là bệ đỡ cuối cùng, cũng đồng loạt gãy gục trước sức ép của dòng tiền thoát hàng. Những cái tên trụ cột như VPB (-4,2%), SHB (-3,4%) hay BID (-3,3%) đều chìm sâu, gây tổn thất nặng nề cho chỉ số chung.

Làn sóng xả hàng cũng càn quét không thương tiếc qua nhóm bất động sản, chứng khoán và thép. Biến động vĩ mô khốc liệt khiến việc nắm giữ các mã nhạy cảm với thị trường như DIG, HCM hay VGS trở thành một thử thách tâm lý cực đại khi các chỉ số ngành này bị dìm sâu xuống đáy.

Đổ thêm dầu vào ngọn lửa hoảng loạn trong phiên giao dịch lịch sử này là động thái tháo chạy dứt khoát của dòng vốn ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng sức ép đè nặng lên chỉ số khi bán bán ròng xấp xỉ 513 tỉ đồng chỉ riêng trên sàn HoSE.

Động thái xả hàng dồn dập này diễn ra đồng pha với bức tranh chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của các thị trường trọng điểm tại khu vực châu Á.

Những lo ngại về lạm phát neo cao do biến động giá dầu từ chảo lửa Trung Đông đã khiến giới đầu tư quốc tế ồ ạt rút vốn khỏi các tài sản rủi ro. Tâm lý phòng thủ lên ngôi, đi kèm với hiện tượng bán giải chấp (call margin) chéo và cắt lỗ bằng mọi giá từ nhà đầu tư trong nước đã cộng hưởng, tạo thành vòng xoáy dìm thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào một trong những phiên suy giảm khốc liệt nhất.

Giá vàng miếng SJC giảm 9 triệu đồng; bạc, chứng khoán cũng lao dốc

Giá vàng miếng SJC giảm 9 triệu đồng; bạc, chứng khoán cũng lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục giảm sốc, chứng khoán cũng chưa ngừng đà rơi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo