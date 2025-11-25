VNPT tham gia xây dựng đại học thông minh tại ĐH Quốc gia Hà Nội

Chiều 25-11, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2030.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thúy Quỳnh

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ cùng triển khai nhiều chương trình trọng điểm trên các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình đại học số.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên phối hợp xây dựng chương trình đại học và sau đại học phù hợp với nhu cầu thực tiễn của VNPT; đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn.

Đồng thời mở rộng cơ chế thực tập, tuyển dụng và phát triển nhân lực chất lượng cao từ ĐHQGHN cho hệ sinh thái VNPT. Các nền tảng học tập trực tuyến, mô hình đào tạo từ xa, học tập qua dự án cũng sẽ được hai bên nghiên cứu triển khai.

Về hợp tác khoa học công nghệ, VNPT và ĐHQGHN đặt trọng tâm vào các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), robotics, tự động hóa, điện toán đám mây, an toàn thông tin và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm.

Một hướng quan trọng trong hợp tác là phối hợp "thương mại hóa" kết quả nghiên cứu, đưa các sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn doanh nghiệp và đời sống xã hội.

Đáng chú ý, VNPT sẽ đồng hành cùng ĐHQGHN trong phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin để xây dựng đại học thông minh tại khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc (Hà Nội). Triển khai các nền tảng quản trị đại học thông minh, phòng thí nghiệm số, lớp học số và các giải pháp Digital Twin hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Bên cạnh đó, VNPT cũng xem xét hỗ trợ học bổng, tài trợ cơ sở vật chất nghiên cứu và các gói cước ưu đãi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN, và Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cam kết đồng hành tại lễ ký

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN, cho biết sự kiện ký kết giữa ĐHQGHN và VNPT là một cột mốc chiến lược, hiện thực hóa tinh thần "Đồng hành - Sáng tạo - Phát triển" trong gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, tri thức với thực tiễn, nghiên cứu với sản xuất, đào tạo với thị trường lao động chất lượng cao.

Với uy tín, năng lực và tinh thần đổi mới của mỗi bên, mục tiêu hướng tới của VNPT và ĐHQGHN là hợp tác để cùng kiến tạo những giá trị đột phá, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, giáo dục.



Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết VNPT cam kết đồng hành cùng nhà trường một cách thực chất, liên tục và hiệu quả với các hành động và kế hoạch cụ thể để đưa thỏa thuận ngày hôm nay trở thành một hình mẫu hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong kỷ nguyên số.

"Hợp tác này không chỉ mang giá trị song phương mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với quốc gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng mô hình đại học tiên tiến và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam" - ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.