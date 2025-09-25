HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão số 9 Ragasa

B.Trân

(NLĐO) - VNPT tăng cường 30 xe phát sóng, 90 trạm phát sóng dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh... để đáp ứng nhu cầu thông tin khi bão số 9 Ragasa đổ bộ.

Chủ động ứng phó với bão số 9 Ragasa và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22-9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chỉ đạo các VNPT tỉnh/thành nằm trong vùng ảnh hưởng triển khai ngay các phương án ứng phó bão và tình hình mưa lớn gây ngập lụt/sạt lở đất.

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão số 9 Ragasa - Ảnh 1.

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão số 9 Ragasa. Ảnh: Thúy Quỳnh

VNPT đã tăng cường 30 xe phát sóng lưu động, 90 trạm phát sóng trạm dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat cùng trạm Vsat-IP và sẵn sàng đường truyền dẫn vệ tinh, triển khai đường truyền VSAT nhằm đảm bảo công tác thông tin và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền các địa phương nằm trong vùng vùng ảnh hưởng của bão. 

Đến thời điểm này, các đơn vị của VNPT đã triển khai công tác rà soát cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, hạ tải trọng cột anten có nguy cơ mất an toàn, bố trí đầy đủ vật tư dự phòng (thiết bị vô tuyến, truyền dẫn, manE, cáp quang, MX quang ...) để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong các tỉnh huống sự cố.

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão số 9 Ragasa - Ảnh 2.

Đơn vị của VNPT hạ tải trạm anten để tránh sự cố mạng lưới do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa

VNPT cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; Chủ động nắm bắt, triển khai kịp thời các yêu cầu thông tin mạng công cộng, mạng chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cấp chính quyền; Sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Cục Bưu điện Trung ương triển khai đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ và các Bộ ngành.

Đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin cho mạng lưới và dịch vụ; Sẵn sàng kịch bản Roaming thoại với các nhà mạng.

Cùng với việc bố trí lực lượng trực 24/7 tại tất cả các trạm viễn thông của các đơn vị trong vùng bão, VNPT cũng đã chuẩn bị với 1.000 nhân lực cùng phương tiện, công cụ của các đơn vị ngoài phạm vi ảnh hưởng bão sẵn sàng tham gia hỗ trợ các đơn vị trong vùng bão ứng cứu và khôi phục mạng lưới sau bão.

