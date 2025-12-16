HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM "bí mật" chuyển tiền qua Campuchia

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM cấu kết với nhiều đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để chuyển tiền ra nước ngoài

Ngày 16-12, VKSND TPHCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Long), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ, các đối tượng trong vụ án có hành vi khá tinh vi, phân chia nhiệm vụ cụ thể theo từng "mắc xích", chuyển, nhận tiền từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại để thu lợi bất chính.

Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM "bí mật" chuyển tiền qua Campuchia - Ảnh 1.

Chân dung ông chủ tiệm vàng Đức Long ở TPHCM

Vợ chồng Đại, thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP HCM) làm điểm giao nhận tiền. Từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, nhóm Đại đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.

Vụ việc này bại lộ sau khi có nguồn tin tố giác một công ty ở nước ngoài chiếm đoạt số tiền 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM đã lập chuyên án đấu tranh. Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch.

Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM "bí mật" chuyển tiền qua Campuchia - Ảnh 2.

Hai người tham gia rửa tiền

Nhóm tội phạm lập email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma". Các công ty này có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty. Đồng thời xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.

Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11 cũ) và tiệm vàng Đức Long để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Chủ tiệm vàng từng bị toà phạt 1 tỉ đồng

Năm 2022, Đỗ Viết Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỉ đồng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Sau khi nhận bản án, Đại trở về TPHCM tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Bản án thể hiện, Đại là chủ tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai (TPHCM). Tháng 8-2018, Hồ Thị Anh Thư đề nghị Đại chuyển tiền cho khách hàng của Thư bên Campuchia có tên Serey With Daris thì Đại đồng ý.

Đại thông báo Thư phí chuyển tiền là 0,25% trên tổng số tiền chuyển đi Campuchia và Thư đồng ý.

Sau đó, từ tháng 8 đến tháng12-2018, Thư chuyển khoản cho Đại nhiều lần với tổng số tiền 4,257 tỉ đồng để Đại chuyển sang Campuchia cho khách hàng của Thư.

Mỗi lần nhận được tiền của Thư chuyển đến, Đại liên hệ với chủ tiệm vàng tại Campuchia để thông báo số tiền và số điện thoại của khách ở Campuchia, để chủ tiệm vàng này giao cho khách.

Đại và chủ tiệm vàng ở Campuchia thỏa thuận, Đại hưởng lợi số tiền 0,05% và chủ tiệm vàng 0,2% hưởng lợi trên tổng số tiền nhận vận chuyển.

    Thông báo