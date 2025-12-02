HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thanh niên hỏi mua vàng cưới rồi làm liều tại tiệm vàng ở TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Vào tiệm vàng hỏi mua vàng cưới tuy nhiên nam thanh niên đã làm liều tại một tiệm vàng ở TP HCM

Ngày 2-12, Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết đã bắt giữ T.N.V (SN 2002) do có hành vi cướp giật tại tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, chiều 29-11, V. đến tiệm vàng K.T.N trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP HCM hỏi mua vàng cưới. Khi chủ tiệm lấy vàng cho xem, V. lợi dụng sơ hở cầm vàng rồi bỏ chạy về hướng Chợ Cầu.

Thanh niên hỏi mua vàng cưới rồi làm liều tại tiệm vàng ở TP HCM - Ảnh 1.

Nam thanh niên hỏi mua vàng rồi bất ngờ bỏ chạy

Lúc này, Tổ Cảnh sát trật tự và lực lượng An ninh cơ sở thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Quá và đường Tô Ký nghe tiếng truy hô "cướp, cướp".

Clip nam thanh niên bỏ chạy

Thanh niên hỏi mua vàng cưới rồi làm liều tại tiệm vàng ở TP HCM - Ảnh 2.

Đối tượng bị công an bắt giữ

Thanh niên hỏi mua vàng cưới rồi làm liều tại tiệm vàng ở TP HCM - Ảnh 3.

Lực lượng công an trao trả tang vật cho chủ tiệm vàng

Tổ công tác lập tức truy đuổi, trong lúc bỏ chạy tên cướp đưa dao lên cổ với lời đe dọa tự sát nhằm tìm đường thoát thân. Mặc dù vậy, V. đã bị công an cùng người dân khống chế, bắt quả tang cùng tang vật gồm 3 chỉ vàng 24K và 1 con dao.

V. khai nhận học hết lớp 12 rồi vào TP HCM làm việc. Thời gian gần đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly thân, anh chị em không quan tâm, bản thân thiếu tiền tiêu xài, mắc nợ, chán nản.

Ngoài ra, do cần tiền ăn chơi nên V. đã làm liều. Đối tượng cũng khai rằng mang theo con dao để "tự kết liễu bản thân" nếu bị dồn đến đường cùng.


