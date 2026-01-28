"Vợ chồng" màn ảnh Khả Như và Quang Tuấn tái hợp

Sau những hình ảnh đầu tiên, nhà sản xuất phim "Quỷ nhập tràng 2" tung ra poster và trailer chính thức của phim.

Câu chuyện của "Quỷ nhập tràng 2" đưa khán giả trở về thời điểm trước khi mọi bi kịch ở phần đầu phim xảy ra. Nhân vật Minh Như do Khả Như thủ vai trở về quê nhà sau quãng thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình nhưng lại vô tình khơi mở cánh cửa cho tai họa ập đến.

Khả Như và Quang Tuấn tái hợp vai vợ chồng Minh Như và Quang

Minh Như đưa chồng về quê của cô

Câu chuyện diễn ra trước những sự kiện chấn động ở phần đầu

Nghệ sĩ Vân Dung cũng tham gia

Tạo hình Khả Như trong phim

Minh Như không được chào đón mà còn bị chính những người thân xem như "điềm gở", khi hàng loạt hiện tượng tâm linh kỳ bí bắt đầu bủa vây: những dấu hiệu bất thường, những điềm báo rợn người và cảm giác u ám ngày một dày đặc. Bi kịch bị đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc (Ngọc Hương thủ diễn) - em gái Minh Như liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi bất ngờ bỏ mạng và… sống lại với hình hài, điệu bộ kỳ dị đến lạnh sống lưng.

Chứng kiến em gái mình bị thế lực âm giằng xé, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất: sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình.

Khán giả gặp lại những gương mặt quen với Quang Tuấn vai Quang, chồng của Minh Như và nghệ sĩ Vân Dung vai dì Hồng. Ngoài ra, những gương mặt mới: Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam… hóa thân thành người thân trong gia đình Minh Như.

Phim lấy bối cảnh An Giang, do đạo diễn Pom Nguyễn thực hiện. Ngoài khai thác làng nghề nhuộm vải truyền thống, phim lồng ghép các chi tiết quen thuộc trong đời sống tâm linh Việt như ma chay, nghi lễ, thờ cúng trong ngôi nhà cổ… "Quỷ nhập tràng 2" ra rạp từ ngày 6-3.