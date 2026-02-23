HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt lái tàu khách trong vụ chìm tàu 6 người chết trên hồ Thác Bà

Như Quỳnh

(NLĐO)- Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Triệu Văn Nội tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Lào Cai

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21-2-2026, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại xã Cảm Nhân) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, 6 người bị tử vong.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt lái tàu khách trong vụ chìm tàu 6 người chết trên hồ Thác Bà - Ảnh 1.

Triệu Văn Nội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lào Cai

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy", quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 19 giờ 15 ngày 21-2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do lái tàu Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do lái tàu Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu; trong đó 17 người được cứu sống và sức khỏe ổn định, còn 6 người tử vong. Tất cả hành khách này đều là anh em trong gia đình.

Kết quả nồng độ cồn, ma túy của lái tàu trong vụ chìm tàu khách khiến 6 người chết

Kết quả nồng độ cồn, ma túy của lái tàu trong vụ chìm tàu khách khiến 6 người chết

(NLĐO) - Hai lái tàu trong vụ va chạm làm tàu khách chở người chìm, 6 người tử vong không có nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.

Lực lượng người nhái Hải quân tìm thấy 1 nạn nhân vụ lật tàu khách tại hồ Thác Bà

(NLĐO) - Lực lượng người nhái Lữ đoàn Đặc công 126 tìm thấy 1 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà.

Chìm tàu chở khách đi chúc Tết, 6 người chết và mất tích: Nạn nhân là người thân với nhau

NLĐO) - Hơn 20 người trong vụ tàu chìm khi trên đường đi chúc Tết về đều ở cùng thôn, có quan hệ anh em, họ hàng ruột thịt với nhau.

